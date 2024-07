Nintendo attaque des experts du piratage de la Switch, dites-leur adieu

© Envato

Nintendo n’hésite pas à frapper très fort sur les émulateurs lorsqu’ils permettent de jouer à ses jeux gratuitement. Quitte à se mettre une partie de sa communauté à dos. Nintendo est parvenu à faire disparaître le populaire émulateur Yuzu en mars dernier.

La firme de Kyoto obtenait la suppression de Suzu seulement quelques jours plus tard. Cette fois-ci, Nintendo s’attaque à un particulier et une entreprise accusés de faciliter et de contribuer au piratage de la Switch et des jeux de la console.

Nintendo lance deux procédures en justice pour mettre fin au piratage de la Switch

Nintendo vient de déposer une plainte contre James “Archbox” Williams, le modérateur principal du forum r/Switchpirates sur Reddit. Ce dernier est accusé d’encourager le piratage de jeux Switch en fournissant des conseils à la communauté et surtout de participer à leur distribution sur différentes plateformes.

« Les boutiques non autorisées de l’accusé, qui portent des noms tels que “Jack-in-the-Shop”, “Turtle in Shop” et “LiberaShop”, ont été parmi les plus importantes du monde », peut-on lire dans la plainte déposée par Nintendo of America pour violation du Digital Millennium Copyright Act (DMCA). LiberaShop propose actuellement plus de 33 000 jeux Switch.

La firme de Kyoto a demandé à James Williams de supprimer ses boutiques le 26 mars dernier, ce qu’a refusé ce dernier. L’homme reconnaît sans détour être un pirate qui « ne va pas donner 50 dollars à Nintendo pour un jeu vidéo ».

Une autre plainte vise Modded Hardware, accusé de vendre des produits permettant de contourner les mesures de protection de la Switch et donc donner accès au piratage de jeux. « Ces produits sont des puces matérielles qui désactivent la technologie de contrôle d’accès et de copie intégrée à la console Nintendo Switch (“Mod-Chips”) ainsi que des dispositifs permettant de copier ou de placer des jeux piratés sur des cartes mémoires compatibles avec la Nintendo Switch (la “MIG Switch”) », écrit Nintendo.

Là encore, Nintendo est entré en contact avec le principal concerné, Ryan Michael Daly, le créateur de Modded Hardware, pour lui demander de cesser son activité. Là encore, l’entreprise japonaise a fait face à un refus avant de lancer cette procédure en justice. Un pari risqué de la part des accusés sachant que Nintendo a déjà remporté des procès pour violation du DMCA.

Tropical Haze, derrière la création de Yuzu ou encore Gary Bowser, membre du groupe de hackers Team Xecuter, ont dû payer une amende de plusieurs millions de dollars pour leurs actes.

