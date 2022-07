Nintendo : cessez immédiatement d’utiliser ces deux anciens appareils !

Super NIntendo – Crédit : Pexels

Alors que la Switch plus puissante se fait toujours attendre, Nintendo a lancé un avertissement aux joueurs encore actifs sur le matériel de jadis. Par mesure de sécurité, ces derniers doivent cesser « immédiatement » d’utiliser certains produits datés. Si vous prenez encore du bon temps sur NES, SNES, N64, Game Cube, Game Boy, DS, 3DS, Wii, Wii U ou n’importe quelle console de jeu Nintendo d’antan, il n’y a toutefois pas de raison de s’inquiéter outre-mesure.

Et pour cause, le message d’alerte est destiné uniquement aux utilisateurs du « Nintendo Wi-Fi USB Connector (NTR-010) » et du « Nintendo Wi-Fi Network Adapter (WAP-001) ». Commercialisés respectivement en 2005 et 2008, ces deux produits n’offrent plus du tout une sécurité optimale, à en croire le site officiel de Nintendo Japon.

Nintendo : du vieux matériel, source de vulnérabilités

Ce dernier indique aux usagers de cesser de les utiliser et de privilégier à la place des appareils réseau plus récents qui vous garantiront une meilleure protection. Disponibles dans le commerce depuis plus de 10 ans, ces produits ont visiblement perdu de leur superbe ce qui met en péril les utilisateurs. « Si vous continuez d’utiliser ces appareils, ils risquent d’être pilotés illégalement depuis l’extérieur », avertit l’entreprise qui évoque également le risque d’infection par des malwares.

« Nous nous excusons pour le dérangement et vous demandons votre compréhension et votre coopération » conclut l’entreprise. Il est étonnant qu’une telle mise en garde surgit autant d’années après la commercialisation des produits incriminés. Si vous utilisez encore le matériel susmentionné, on ne peut que vous recommander de suivre consciencieusement les instructions de Big N.

Dernièrement, la communauté Nintendo s’était ému du bug qui l’empêchait de finir Star Wars KOTOR II sur Switch. Un problème embêtant qui peut être résolu grâce à des codes de triche, dans l’attente d’un correctif digne de ce nom.

Source : Nintendo