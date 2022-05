Nintendo Switch : une nouvelle console plus puissante sortirait en 2024

© Nintendo

Nintendo pourrait bel et bien sortir une console de jeu portable de nouvelle génération, successeure de la très populaire Nintendo Switch, d’ici deux ans. C’est du moins ce qu’indique une grande partie de la presse spécialisée aujourd’hui, suite à la mise en ligne d’une offre d’emploi de NVIDIA sur LinkedIn. La firme de Santa Clara est à en effet à la recherche de talents pour la conception d’applications de développement logicielles dédiée au développement d’une console next-gen. Nintendo étant un client de longue date des puces NVIDIA pour ses consoles portables, le doute est permis…

Une nouvelle Nintendo Switch équipée d’un SoC NVIDIA bien plus efficace que le Tigra X1 actuel

Cette nouvelle console pourrait donc bien être alimentée, elle aussi, par un SoC de NVIDIA. De multiples sources affirment qu’il s’agirait d’un SoC « de nouvelle génération » qui pourrait implémenter un processeur Arm. Conçu par NVIDIA, ce nouveau SoC posséderait « un GPU très efficace » comme l’indique Wccftech, basé sur l’architecture graphique du moment.

L’offre d’emploi mentionne également le fait que NVIDIA est spécifiquement à la recherche de ceux qui ont un don pour « le réglage et l’optimisation des performances en Low-level GPU » dans le but de « permettre aux développeurs d’obtenir des fréquences d’images plus élevées et plus cohérentes ».

Alors, quoi d’autre que la Nintendo Switch pour recevoir ce genre de SoC NVIDIA ? Après tout, la PS5 et les Xbox Series X / S utilisent des SoC AMD. Puis, le fait que NVIDIA soit à la recherche de quelqu’un pour maximiser les performances d’un matériel à puissance limitée rappelle, là aussi, la Nintendo Switch.

Alors bien sûr, il ne s’agit que de rumeurs et de projections, même s’il se murmure que la firme de Kyoto aurait laissé tomber le développement d’une Nintendo Switch Pro au profit d’une Nintendo Switch 4K « next-gen ». Mieux encore, certains experts affirment que les images de la bande-annonce du prochain Zelda étaient « trop qualitatives » pour correspondre au matériel de la Nintendo Switch actuelle.