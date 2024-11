Nintendo continue sa chasse aux pirates, des membres de Reddit sont visés

© Nintendo

Les pirates ne sont plus à l’abri nulle part… Qu’il s’agisse de serveurs de streaming pour les retransmissions sportives ou de développeurs cherchant à pirater des consoles de jeu vidéo pour obtenir des jeux sans passer par la caisse, la Justice et surtout, les entreprises lésées, sont à l’affût du moindre indice et du moindre faux pas.

Déjà lancée à la chasse aux émulateurs de Nintendo Switch depuis le début de l’année, l’entreprise japonaise s’illustre aujourd’hui dans un rapport relatant une enquête contre tous les membres d’un compte Subreddit.

Pas moins de 200 000 membres sont concernés

Comme le rapportent nos confrères de Game File, Nintendo a révélé que son enquête contre le moddeur de Switch nommé Archbox, alias James Williams, l’a conduite sur la piste d’autres pirates informatiques. L’entreprise japonaise a alors demandé au tribunal des autorisations d’enquêter sur des serveurs pouvant abriter les activités illicites de ces suspects. Les sociétés concernées sont Internet Name Cheap, Go Daddy et Tucows, Cloudflare, GitHub, Discord, Google et Reddit.

Nintendo a alors découvert un compte Subreddit au nom évocateur, SwitchPirates. Bien entendu, un nom ne suffit pas à incriminer les membres d’un groupe, mais quand elle apprend que SwitchPirates est modéré par Archbox, il reste peu de place au doute. Le compte Subreddit en question comptabilise plus de 200 000 membres, dont un certain nombre aurait aidé le moddeur à pirater des consoles et des jeux vidéo. Une fois que ces membres auront été identifiés, Nintendo pourra engager les procédures judiciaires nécessaires pour stopper ces activités illicites.

Nintendo avait déjà mis en garde tous ceux qui auraient le malheur de détourner ses jeux et ses consoles… On pense notamment au cas de Yuzu, qui permettait d’émuler les jeux Switch sur PC et Android ou encore celui du leaker qui avait laissé fuiter des images du artbook qui accompagnait la version Collector de Zelda Tears of the Kingdom.

Pirates, prenez garde, Nintendo ne lâche pas facilement le morceau !