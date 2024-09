Streaming illégal : clap de fin pour ce site pirate aux 10 millions de visites mensuelles, la répression continue

© Envato

C’est une fin d’été compliqué pour ceux qui aiment regarder gratuitement des animes. Après la fermeture de nombreux sites de streaming illégal spécialisé dans ce domaine la semaine dernière, c’est au tour d’un autre géant du dessin animé de fermer ses portes : KimCartoon. Après de longues années de loyaux services à ses 10 millions de visiteurs mensuels, le site ferme mystérieusement ses portes.

Pourquoi le site d’animes KimCartoon ferme-t-il ses portes ?

Mystérieusement, car on ne sait pas vraiment pourquoi KimCartoon tire sa révérence aussi soudainement. Aucune autre annonce n’a été faite au préalable. En visitant la page du site, celle-ci affiche depuis mardi dernier le message suivant :

The site is closed for good due to DMCA. Thank you for all your support over the time!

Le site est donc fermé à cause du Digital Millenium Century Act (DMCA), une loi américaine de protection du droit d’auteur régulièrement invoquée pour faire fermer les sites. Mais la nature précise des problèmes liés au DMCA n’est pas claire. S’il s’agit seulement de simples réclamations, instrument régulièrement employé par les détenteur des droits, ce serait étrange, puisqu’elles sont rarement efficaces pour faire fermer des sites.

La page d’accueil de KimCartoon avant la fermeture

À la rigueur, une réclamation permet d’empêcher le site d’être répertorié par Google. Généralement, les sites pirates contournent cela en changeant de noms de domaine, en passant par des pays étrangers : KimCartoon avait employé cette technique en se domiciliant au Liechtenstein depuis 2021. Une autre méthode consiste à passer par des sites proxy innombrables. C’est de cette manière que ThePirateBay survit depuis toutes ces années.

On ne sait donc pas vraiment pourquoi KimCartoon a fermé. Il pourrait s’agir de problèmes devant la justice plus sérieux. Le site n’en est pourtant pas à son coup d’essai dans ce domaine non plus. En juillet 2020, Disney avait obtenu de la Haute Cour de Delhi une injonction obligeant les FAI indiens à bloquer 118 domaines dont 15 portant la marque KimCartoon.

Quelques mois plus tard, en septembre et octobre 2020, le domaine KimCartoon.to apparaissait dans deux assignations DMCA adressées à Cloudflare et au registre de domaines Tonic. Quatre ans plus tard, les informations obtenues via ces assignations ont peut-être porté leurs fruits et enfin donné le coup de grâce à KimCartoon.