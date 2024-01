Nintendo Switch 2 : sa date de sortie dévoilée, peut-on se fier à cette fuite accidentelle ?

© Computer Build

Alors que la Switch accueille encore des jeux de grande qualité, tous les regards semblent déjà tournés vers sa successeure. La Nintendo Switch 2 fait autant parler d’elle pour ses spécifications techniques potentiellement impressionnantes que pour sa date de sortie.

La prochaine console de la firme de Kyoto sortirait en fin d’année, selon les sources les plus fiables. Une entreprise réputée du milieu du jeu vidéo ajoute de l’eau au moulin en indiquant que la Nintendo Switch 2 pourrait sortir en septembre 2024.

Game Shark annonce la Nintendo Switch 2 pour septembre 2024

La date de sortie de la Nintendo Switch 2, qui pourrait embarquer un écran OLED au lancement, se précise un peu plus grâce à GameShark. L’entreprise est spécialisée dans le développement de solutions de triche pour de multiples consoles de jeux vidéo. Depuis plusieurs années, le fabricant ne fait plus trop parler de lui, alors que ses cartouches conçues pour la première PlayStation ou encore la Nintendo 64 étaient particulièrement populaires.

Après un très long silence radio, GameShark annonce son grand retour sous un nouveau nom, AI Shark. Il va s’associer avec Altec Landing pour livrer une solution nommée AI Core censée redéfinir l’expérience des joueurs.

À lire > Nintendo Switch 2 : un écran 120 Hz, mais un prix plus élevé ?

« Que vous soyez un novice en train d’apprendre les ficelles du jeu ou un professionnel chevronné en train d’affiner ses tactiques, l’AI Core élève votre niveau de jeu en vous proposant des ajustements et des retours en temps réel. C’est comme si vous aviez un coach personnel, qui vous aide constamment à vous adapter et à relever de nouveaux défis », détaille le communiqué. AI Shark enterre donc son passé et son expertise sur la conception de cartouches de triche pour ouvrir une nouvelle page de son histoire.

Une cartouche de triche GameShark pour PlayStation © Wikipédia

Et la Nintendo Switch 2 dans tout cela ? Le premier communiqué d’Altec Landing et AI Shark indiquait tout simplement que « le lancement officiel est prévu pour coïncider avec la Nintendo Switch 2 en septembre 2024 ». Depuis, la mention a été supprimée. On peut uniquement lire que AI Core sera disponible à temps pour les fêtes de fin d’année.

Le journaliste Jason Schereier a échangé avec un porte-parole d’AI Shark qui lui a indiqué que l’entreprise avait simplement spéculé concernant la date de sortie de la Nintendo Switch 2. Cela semble plausible, mais dans ce cas-là, difficile de comprendre pourquoi la phrase n’apparaît plus…

Peut-être qu’AI Shark a véritablement commis une erreur en révélant la période de lancement de la console avant la compagnie japonaise. Il faudra attendre une communication officielle de Nintendo concernant la Switch 2 pour le savoir.