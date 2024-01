Nintendo Switch 2 : un écran 120 Hz, mais un prix plus élevé pour la future console

Nintendo préparerait le lancement de sa nouvelle console, baptisée Switch 2, qui devrait arriver au second semestre 2024. Selon une source taïwanaise, la machine sera dotée d’un écran 120 Hz, d’un processeur NVIDIA T239, de 8 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Elle coûtera 400 dollars.

Concept de Switch 2

TL;DR La Switch 2 devrait succéder à la Switch, qui a connu un succès phénoménal depuis 2017, mais qui commence à s’essouffler.

Elle bénéficierait d’un écran 120 Hz, d’un processeur, d’une mémoire et d’un stockage améliorés.

Elle serait vendue 100 dollars de plus que la Switch, en raison de l’inflation mondiale.

La Nintendo Switch, sortie en 2017, a connu un succès phénoménal, avec plus de 130 millions d’exemplaires vendus à ce jour. Mais la console commence à montrer ses limites face à la concurrence des PS5 et Xbox Series, plus puissantes et plus récentes. Bien que Nintendo n’ait rien dit pour l’instant, tout le monde s’attend à ce qu’une autre console prenne la relève, pour l’instant surnommée Switch 2.

Un écran en 120 Hz pour la Nintendo Switch 2, avec un prix plus élevé

Selon le Taiwain’s Economic Daily, qui cite des initiés de l’industrie, la Switch 2 devrait être lancée au second semestre 2024, « conformément aux attentes du marché ». La source révèle quelques détails sur les spécifications matérielles de la machine, qui seraient les suivantes :

SoC : processeur NVIDIA T239, qui succèderait au Tegra X1 de la Switch actuelle ;

: processeur NVIDIA T239, qui succèderait au Tegra X1 de la Switch actuelle ; Mémoire : 8 Go de RAM, contre 4 Go pour la Switch ;

: 8 Go de RAM, contre 4 Go pour la Switch ; Stockage : 64 Go de mémoire interne, contre 32 Go pour la Switch ;

: 64 Go de mémoire interne, contre 32 Go pour la Switch ; Affichage : écran 120 Hz, qui permettrait d’afficher certains jeux à 120 images par seconde.

La « nouveauté » de cette rumeur vient donc du fait que la prochaine console de Nintendo bénéficierait d’un écran en 120 Hz (comme l’ASUS ROG Ally), contre 60 Hz pour la Switch. On ne sait pas si l’écran sera OLED ou LCD, ni s’il supportera le taux de rafraîchissement variable, même si certains disent qu’elle profitera d’un écran OLED de nouvelle génération.

Comme cela avait déjà était dit, cette source dit aussi que la Switch 2 sera vendue 400 dollars, soit 100 dollars de plus que la Switch, qui coûte 300 dollars. Cette augmentation serait due à l’inflation mondiale, mais aussi à la volonté de Nintendo de réduire la pression sur les chaînes d’approvisionnement, qui ont dû accepter des marges faibles sur la Switch, compensées par les ventes de jeux.

La Switch 2 serait donc une évolution plutôt qu’une révolution, qui reprendrait le concept hybride de la Switch, mais avec des performances améliorées. Nintendo n’a en rien confirmé son existence, mais on peut s’imaginer qu’elle ne restera pas sans nouvelle console pendant plusieurs années encore.

