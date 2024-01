Nintendo Switch 2 : préparez votre porte-monnaie, les prix vont augmenter

La Nintendo Switch 2 se fait attendre par les fans de la marque. Mais avant de découvrir ses caractéristiques, un analyste a révélé le prix qu’elle pourrait avoir, ainsi que celui de ses jeux. Et il faudra débourser plus que pour la première génération.

Un joli concept de Nintendo Switch 2 © slc_design

La Nintendo Switch 2 fait l’objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs mois. Alors que la date de sortie de la console n’est pas encore officielle, un analyste de l’industrie a révélé le prix qu’elle pourrait coûter, ainsi que celui des jeux qui l’accompagneront. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il faudra mettre la main au portefeuille.

Un prix de 400 euros pour la Nintendo Switch 2…

C’est le Dr. Serkan Toto, de la société de conseil japonaise Kantan Games, qui a livré cette information dans un article publié par GamesIndustry.biz. Selon lui, la Nintendo Switch 2 sortira en 2024 et sera vendue à 400 dollars (soit 365 euros environ, auquel il faudra ajouter d’éventuelles taxes). Il y a quelques temps, un informateur disait qu’elle sera proposé en deux modèles différents, l’un à 379 € et l’autre à 429 € (400 et 450 dollars). Cela semble donc correspondre aux précédentes rumeurs.

Cela représenterait une augmentation d’une centaine de dollars ou d’euros par rapport à la Nintendo Switch originale, qui avait été lancée à 299 $ en 2017 aux États-Unis et 329 € ici (même si elle se négociait souvent autour des 300 euros). Ce prix placerait la Nintendo Switch 2 comme une alternative un peu moins onéreuse que la PS5 et la Xbox Series X.

Concept de Switch 2 © Computer Build

… Et des jeux à 70 euros

L’analyste a également indiqué que le prix des jeux pour la Nintendo Switch 2 pourrait augmenter de 10 dollars outre-atlantique. Ce prix, de 70 $, est déjà devenu la norme pour les jeux PS5 et Xbox Series X, mais pour l’instant, les jeux phares de Nintendo Switch restent globalement à 60 $ en standard.

Nintendo n’est toutefois pas étranger aux prix plus élevés, puisque The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avait été lancé à 70 $ l’année dernière (69,99 € chez nous). Le jeu avait été très bien accueilli par les joueurs, qui n’avaient pas rechigné à payer quelques euros de plus pour retrouver l’univers d’Hyrule.

Une console assez proche de la Nintendo Switch actuelle ?

L’analyste a également donné son avis sur les caractéristiques de la Nintendo Switch 2, qu’il voit comme une évolution plutôt qu’une révolution. « Le prochain système est également susceptible d’être une mise à jour plutôt qu’une révolution. Nintendo pourrait ajouter quelques cloches et sifflets à l’appareil, mais il sera similaire à la Switch actuelle. »

La Nintendo Switch 2 n’a pas encore été confirmée officiellement par Nintendo, qui garde le secret sur sa prochaine console. On s’attend à ce qu’elle soit dévoilée en février, mais rien n’est certain. Nous ne savons pas non plus si elle sera une suite de la Nintendo Switch ou une toute nouvelle plateforme. Nintendo a l’habitude de surprendre ses fans, donc tout est possible.

Source : GI