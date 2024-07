Nintendo Switch 2 : voici pourquoi la console prend autant de temps à sortir

Concept de Nintendo Switch 2 DR

Il faudra attendre la Nintendo Switch 2 encore un moment, si tant est qu’elle s’appelle ainsi. Alors que de premières rumeurs laissaient penser à une sortie en 2024 avec la distribution des kits de développement aux studios, il s’avère finalement que la console ne devrait être présentée qu’en mars 2025. On sait maintenant un peu mieux pourquoi, grâce à de récents propos de Shuntaro Furukawa, PDG de Nintendo.

Le développement des jeux de Nintendo Switch 2 prend plus de temps

Lors d’une conférence avec les actionnaire de l’entreprise, Shuntaro Furukawa explique que le développement des jeux prend plus temps. “Le développement des jeux est aujourd’hui plus long, plus complexe et plus avancé”, déclare le PDG de Nintendo, avant d’enfoncer le clou : “C’est inévitable”.

Son collègue Tetsuya Takahashi explique en effet que “avec l’évolution du matériel, il est inévitable que le développement des logiciels prenne plus de temps“. L’évolution du matériel ne peut désigner qu’une seule chose : la prochaine console de Nintendo.

Pour la sortie de chacune de ses consoles, Nintendo a toujours veillé à concocter une jolie affiche de titres incontournables. Et malgré la présentation d’une démo de la Switch 2 à la Gamescom en septembre, cela ne signifiait donc pas que des titres tels que Splatoon 4 seraient prêts pour 2024.

Nintendo veut épauler la sortie de sa console de jeux incontournables

Shuntaro Furukawa se veut toutefois rassurant auprès des investisseurs : “Pour y faire face, nous augmentons continuellement nos ressources de développement et réalisons les investissements nécessaires“, affirme le patron de Nintendo. Tetsuya Takahashi abonde en déclarant qu’après la sortie du “matériel“, les cycles de développement pourront être raccourcis.

En se basant sur ces propos, on peut comprend donc qu’il y aurait actuellement des difficultés dans les studios à élaborer la première fournée de jeux pour la future console. Quand bien même celle-ci serait déjà prête, il faut que les jeux soient peaufinés et que les développeurs s’habituent à ce nouvel environnement hardware.

Et même si l’éventuelle sortie d’un Zelda : Breath of the Wild remasterisé aurait déjà de quoi booster les ventes, l’entreprise veut prendre son temps pour une sortie sereine. C’est pourquoi durant la même conférence des investisseurs, le PDG de Nintendo avait également indiqué souhaiter lutter contre les scalpers en amont.