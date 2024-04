Nintendo Switch : deux pépites sont à essayer gratuitement, ne passez pas à côté

Nintendo Switch

L’eShop de la Nintendo Switch ne cesse de s’enrichir de perles indépendantes, et deux nouvelles pépites viennent de s’y nicher : Europa et Antonblast. Des titres diamétralement opposés mais qui sauront vous captiver chacun à leur manière.

Deux joyaux indépendants à découvrir sur Nintendo Switch : Europa et Antonblast

Europa, oeuvre passionnée d’un développeur solitaire, vous transporte dans un univers enchanteur empruntant à la fois à Zelda : Tears of the Kingdom et aux oeuvres du studio Ghibli. Muni d’un jetpack Zephyr, vous explorez des environnements luxuriants et colorés, résolvez des énigmes ingénieuses et percez les mystères d’une histoire profonde sur le lien entre l’humanité et la nature.

J’ai eu le plaisir de tester Europa sur Steam, et j’ai clairement été conquis par son atmosphère paisible et son gameplay immersif. L’exploration est un véritable ravissement, les paysages invitent à la contemplation et les énigmes, bien que stimulantes, apportent une dose de challenge bienvenue. En tant que fan des films du studio Ghibli, je n’ai pas pu y résister.

Si vous recherchez une aventure relaxante et captivante, Europa est un choix idéal. Sa démo gratuite téléchargeable sur l’eShop vous permettra de vous faire votre propre opinion et de plonger dans cet univers enchanteur.

Antonblast, quant à lui, vous propulse dans un tourbillon d’action et de plateforme effréné. Dans un style pixel art détonnant, vous incarnez Anton Dynamite ou sa complice Annie, armés de votre Sacré Marteau dévastateur. Votre mission ? Semer le chaos sur votre passage en détruisant tout ce qui se dresse devant vous.

Des combats de boss épiques et une bonne dose d’humour vous attendent. Le jeu promet des moments de défoulement intense et une ambiance déjantée qui ne manquera pas de vous faire sourire. Si vous aimez les jeux d’action dynamiques et décalés il est fait pour vous. Sa démo gratuite disponible sur l’eShop vous donnera un avant-goût de l’expérience explosive qui vous attend.

