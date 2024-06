La Nintendo Switch 2 va améliorer le Switch Online et c’est une bonne nouvelle

Nintendo recrute des employés pour travailler sur le Switch Online. On peut s’attendre à une meilleure stabilité pour le service mais surtout que les bibliothèques de l’actuelle console restent intactes et soient portées sur la Switch 2.

Concept de Nintendo Switch 2 © Yanko Design

Nintendo cherche un ingénieur front-end, un ingénieur back-end et un directeur/planificateur

Ces offres d’emploi concernent le Switch Online

La stabilité du service pourrait donc être améliorée avec un accès intact aux bibliothèques numériques

Oui, la Nintendo Switch est une excellente console mais soyons honnête : le Switch Online n’est pas très bon. N’importe quel joueur de Super Smash Bros. Ultimate ou Mario Kart 8 Deluxe sait qu’en termes de stabilité, on est loin de la concurrence. Fort heureusement, il semblerait que l’entreprise japonaise en a conscience et cherche des experts pour améliorer son service.

Nintendo recrute des experts pour le Switch Online

Forcément, on s’imagine que la Nintendo Switch 2 (nom provisoire, entendons-nous), dont l’existence a été confirmée par l’entreprise, profitera de cette amélioration du Switch Online. D’autant plus que les équipes auront du temps de peaufiner le service puisque l’on parle d’une sortie pour mars 2025. Comme le rapporte Nintendo Life, la firme japonaise recherche un ingénieur front-end, un ingénieur back-end et un directeur/planificateur pour travailler sur le Nintendo Switch Online.

Nintendo is hiring for a bunch of new roles related to Switch Online:



– Game Software Development Technical Coordinator

– Front-end Engineer (Nintendo Switch Online)

– Back-end Engineer (Nintendo Switch Online)

– Director/Planner (Nintendo Switch Online) pic.twitter.com/ieMC11odtn — Stealth (@Stealth40k) June 7, 2024

Il est également précisé que désormais, Nintendo est “plus grand que jamais en tant qu’entreprise” avec 400 nouveaux employés recrutés, l’an dernier. Lorsque l’on sait que la Nintendo Switch se vend comme des petits pains et enchaîne les succès, rien de surprenant.

Des bibliothèques numériques qui resteront intactes ?

En plus d’une meilleure stabilité lors des parties en ligne, ces offres d’emploi sont une bonne nouvelle à d’autres niveaux pour le Nintendo Switch Online. Cela veut dire que les bibliothèques numériques resteront intactes, tout comme les extensions comme celles de Mario Kart 8 Deluxe ou de Super Smash Bros. Ultimate, par exemple. Il se dit que la future console sera rétrocompatible et ces offres d’emploi vont dans ce sens.

En général, les joueurs reprochent à Nintendo de ne pas prendre soin de ses services en ligne qui terminent à l’abandon, tous les comme les titres achetés numériquement. Ce qui n’est plus possible en 2024 quand la concurrence PC, Xbox et PlayStation fait mieux au niveau des portages des bibliothèques. Il y a fort à parier qu’en termes de confort et de praticité, la Nintendo Switch 2 fera encore mieux. Affaire à suivre.