Nintendo Switch : un joueur transforme sa console en flipper virtuel

Un passionné de flipper, jeu électronique phare des années 70, n’était pas satisfait des sensations procurées par les Joy-Cons sur ce genre de jeu. Usant d’ingéniosité et de créativité, il a transformé sa Nintendo Switch en véritable machine de flipper virtuel.

Crédit : Nerds&Makers – YouTube

L’aspect hybride de la Nintendo Switch laisse la porte ouverte aux esprits créatifs. Nous vous avions récemment fait découvrir le Switch Fighter, un accessoire portable dédié aux jeux de combat. Il transforme votre Switch en véritable borne d’arcade miniature avec ses propres boutons et son joystick. Cette fois-ci, la nouvelle création n’utilise pas la console en mode portable, mais en mode salon. Découvrez comment ce joueur a transformé sa Nintendo Switch en flipper virtuel.

Une manette spéciale flipper imprimée en 3D

Le flipper électronique, appelé « Pinball » en anglais, était le jeu phare des années 70. On pouvait y jouer dans les cafés et les salles de jeu d’arcade. Sa popularité a cependant décru avec l’arrivée des jeux vidéo au début des années 80. Les flippers de cette époque sont maintenant des objets de collection. Le principe du flipper en lui-même ne s’est pas pour autant éteint. De nombreux jeux de flipper existent sur les différentes plateformes. La Nintendo Switch accueille par exemple Pinball FX 3 et Star Wars Pinball.

Le passionné de flipper, Tommy Williamson, qui est à l’origine de la chaîne YouTube « Nerds&Makers » a publié une vidéo où il montre le processus. Il a imprimé en 3D le « SwitchPin », un accessoire faisant office de manette pour la Nintendo Switch. Il s’agit d’un boîtier dans lequel sont placés les Joy-Cons. Comme sur les véritables flippers, il y a deux boutons placés à droite et à gauche de l’écran.

Les Joy-Cons communiquent par Bluetooth avec la Switch qui est dans son dock. Pour recréer l’écran surélevé horizontal du flipper, Tommy Williamson a tout simplement posé son écran de télévision à plat sur une table. De loin, personne ne pourrait penser que cela a été rendu possible grâce à la Nintendo Switch tant la réalisation finale ressemble à un flipper moderne.

Source : ScreenRant