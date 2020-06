Nintendo : transformez votre Switch en borne d’arcade

La Nintendo Switch est une console hybride et polyvalente. Les amateurs de jeux de combat et les nostalgiques des salles d’arcade seront ravis d’apprendre qu’ils peuvent aussi la transformer en borne d’arcade grâce à cet accessoire nommé Switch Fighter.

Déjà très populaire, la Nintendo Switch l’est devenue encore plus en 2020 avec la crise sanitaire mondiale. Pouvant se transformer d’une console portable à une console de salon en seulement quelques secondes, c’est devenu la machine de jeux idéale pour les familles confinées à domicile. C’est une année record pour la Nintendo Switch qui a déjà dépassé les ventes de la N64 et de la GameCube combinées. Elle a d’ailleurs été victime de son succès puisqu’elle fut introuvable en magasin à un moment donné. La société a heureusement annoncé la reprise de la production de la Nintendo Switch et de sa version Lite.

Switch Fighter se connecte à la Nintendo Switch en Bluetooth

Avis aux passionnés des jeux de combat et des bornes d’arcade. Voici Switch Fighter, un nouvel accessoire qui élargit les possibilités d’utilisation de la console. En effet, il vous permet de transformer votre Nintendo Switch en une véritable borne d’arcade miniature avec son joystick et ses boutons rétro. Le projet est toujours en campagne de financement participatif sur Indiegogo.

Pour utiliser la borne d’arcade, il vous suffit de glisser la Nintendo Switch dans l’emplacement prévu. Il faut d’ailleurs préciser que le joystick et les boutons se connectent en Bluetooth. Espérons que cela ne crée pas de latence additionnelle, surtout pour ce genre de jeux. Switch Fighter gâcherait l’expérience des joueurs si ces derniers rencontraient un délai entre le moment où ils appuieraient sur le bouton et le moment où l’action serait retranscrite à l’écran.

Switch Fighter coûte 109 dollars

La Nintendo peut être placée horizontalement ou verticalement dans le Switch Fighter pour s’adapter aux différents jeux. De plus, l’accessoire peut également faire office de dock si vous voulez jouer sur l’écran de télévision. Le Switch Fighter se décline en deux versions : la normale et la Lite. Alors que le joystick et les boutons du modèle standard sont estampillés de la célèbre marque d’arcade Sanwa, ceux du modèle Lite ne le sont pas. Ce dernier ne peut pas non plus servir de dock TV et ne permet pas le rechargement de la console.

Enfin, il reste encore 26 jours à la campagne de financement. Si vous êtes intéressé, le Switch Fighter de base coûte 109 dollars tandis que la version Lite en coûte 69. La livraison pour les deux modèles est prévue pour novembre 2020.

