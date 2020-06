Le jeu Jump Rope Challenge sur Nintendo Switch, un bon outil gratuit pour faire du sport

Le confinement mondial dû à la pandémie sans précédent devait forcément donner des idées aux plus créatifs et les internautes n’hésitaient pas à poster les vidéos de leurs inventions comme leurs activités sportives. D’autres, plus orientés jeux vidéo avaient la chance d’avoir une console de jeux à la maison pour passer le temps. Il était donc une bonne idée de combiner sport et jeux vidéo, c’est ce qu’a fait ce groupe de développeurs japonais qui était en télétravail.

Crédit : Nintendo

Jump Rope Challenge, un jeu simple à utiliser avec les Joy-Cons de la Switch

Jump Rope Challenge a été développé assez rapidement, il ne faut donc pas s’attendre à une interface et des fonctionnalités que l’on peut retrouver par exemple dans le jeu Ring Fit Adventure. Ce n’était d’ailleurs pas le but des développeurs qui ont juste voulu développer rapidement un jeu de corde à sauter simpliste. L’idée est d’utiliser les Joy-Cons, les deux manettes fixées sur la Nintendo Switch, pour les utiliser comme corder à sauter. Une fois que vous commencez à sauter, vous voyez le compteur de vos sauts à l’écran. Jumpe Rope Challenge vous permet même de jouer à deux.

Les développeurs ont même pensé au bruit que vous pouvez générer en sautant et qui peut déranger vos voisins, mais aussi si vous avez des problèmes de mobilité. C’est pourquoi les sauts sont quand même comptés si au lieu de sauter vous pliez les genoux ou si vous vous contentez simplement de tourner les bras pour jouer en silence.

Introducing #JumpRopeChallenge, a free simple game from Nintendo! Grab a pair of Joy-Con controllers and take an active break in your day by jumping rope! Available for download now on #NintendoSwitch!https://t.co/wa9gpMQYsx pic.twitter.com/YhnDAMiGD4 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 16, 2020

Un jeu gratuit, mais qui risque d’être éphémère

L’avantage du jeu Jump Rope Challenge est que celui-ci est gratuit et rapide à télécharger. Il vous suffit de vous rendre sur le eShop de Nintendo pour l’obtenir. C’est un bon moyen de faire du sport gratuitement ou de passer le temps sans trop s’ennuyer, mais aussi ne pas avoir à acheter des accessoires pour jouer à Ring Fit Adventure. Toutefois, Jump Rope Challenge ne devrait pas rester accessible très longtemps, car son but n’est pas de rencontrer le succès. Il ne devrait ainsi plus être disponible à partir de septembre de cette année.

Source : Engadget