Norman Reedus, star de The Walking Dead, se blesse sur un tournage

L’acteur Norman Reedus doit une grande partie de sa popularité à son rôle dans la série The Walking Dead. Il incarne Daryl Dixon dans la mythique série de zombies qui est diffusée depuis plus de 10 ans. Daryl Dixon est l’un des personnages les plus appréciés par les fans. Il joue d’ailleurs un rôle important dans la onzième et dernière saison de The Walking Dead en rejoignant un groupe dangereux (attention au spoiler). Cependant, nous venons d’apprendre que Norman Reedus s’est blessé sur un tournage.

Norman Reedus dans la saison 11 de The Walking Dead – Crédit : AMC

L’incident n’a pas été confirmé par Norman Reedus lui-même, mais par les organisateurs de Fandemic Tour. Il s’agit d’une convention qui se déroulera ce week-end, du 18 au 20 mars, à Atlanta en Géorgie. L’évènement regroupe « les célébrités, les artistes et les exposants les plus prestigieux ». Les fans pourront rencontrer de nombreux acteurs de The Walking Dead. Il y aura Michael Rooker, Tom Payne, Cassady McClincy, Emily Kinney et bien d’autres, mais Norman Reedus manquera à l’appel.

Norman Reedus s’est peut-être blessé sur le tournage du spin-off Daryl et Carol

Dans un post Instagram, les organisateurs de Fandemic Tour ont annoncé que : « Norman Reedus a dû reporter en raison d’un accident pendant un tournage. Nous lui envoyons toutes nos pensées et notre énergie positive ». Ils n’ont pas donné de détails supplémentaires sur sa blessure. Nous ne savons pas non plus sur quel tournage Norman Reedus s’est blessé.

Il s’agit probablement soit du tournage de la dernière saison de The Walking Dead soit du tournage du nouveau spin-off sur Daryl et Carol. En effet, AMC Networks prépare plusieurs spin-offs de The Walking Dead. Le spin-off sur Daryl et Carol n’a pas encore de nom, mais il est déjà en production pour une sortie prévue l’année prochaine. À propos de ce spin-off, Scott Gimple, le directeur en chef du contenu de The Walking Dead, avait déclaré que « ce sera une série différente, avec un ton différent ».

Enfin, d’autres personnages phares de The Walking Dead vont aussi avoir droit à leur spin-off. AMC vient de donner le feu vert à une série intitulée Isle of the Dead qui met en scène Maggie et son pire ennemi Negan. Les fans ne s’attendaient pas à un tel spin-off et les réactions sont très mitigées.

