Isle of the Dead : les fans réagissent au spin-off de Walking Dead avec Negan… Et Maggie

« WTF » réagissent les fans au nouveau spin-off de The Walking Dead, intitulé Isle of the Dead, qui met en vedette Maggie et son pire ennemi, Negan dans un Manhattan post-apocalyptique.

Isle of the Dead © AMC

« Mais qu’est-ce que c’est que ce bordel ? » si vous l’aviez manqué, sachez qu’un énième spin-off de The Walking Dead est dans les cartons d’AMC Networks. La série a même déjà son nom. Elle s’appelle Isle of the Dead, et elle suivra Maggie (Lauren Cohan) et son ennemi juré Negan (Jeffrey Dean Morgan) dans un Manhattan post-apocalyptique. Un « contexte » assez perturbant connaissant leurs valises respectives et communes, qui n’aura pas manqué de faire réagir les fans.

À lire : The Walking Dead saison 11 : ce sera « vraiment brutale » et « très, très sombre », annonce son scénariste

Un spin-off avec Maggie et Negan, qui l’aurait cru ?

AMC Networks a donné le feu vert pour le tournage de la série à Scott Gimple et au producteur exécutif Eli Jorné, qui avait réalisé la saison 10 de The Walking Dead. La série se déroulera dans une ville de New York envahie par les zombies. Cinquième spin-off télévisé de la série phare d’AMC, elle devrait être diffusée en 2023, l’année où Norman Reedus et Melissa McBride partiront pour leur propre aventure dans la série sans titre Daryl & Carol.

« Isle of the Dead mettra à l’affiche Maggie et Negan voyageant dans un Manhattan post-apocalyptique, depuis longtemps coupé du continent » lit-on dans le synopsis révélé par AMC. « La ville en ruine est remplie de morts et d’habitants qui ont fait de New York un monde plein d’anarchie, de danger, de beauté et de terreur ».

Mais les fans n’auront pas manqué de réagir à une telle surprise, compte tenu du passé commun entre les deux personnages. Afin d’éviter les spoilers, nous ne reviendrons pas sur tous les événements traumatisants passés entre les deux. Voici en revanche les tweets les plus cocasses que nous avons retrouvé en ligne. Attention tout de même aux spoilers ! Et si vous vous demandez si Negan regrette ses actions passées, c’est par ici…

Reacting to maggie and negan's spinoff:



negan stans maggie stans pic.twitter.com/SuNWlQQfND — angie (@sapphicohan) March 7, 2022

maggie negan and hershel in 2023 pic.twitter.com/UF9JlxLUsc — . (@drjescn) March 7, 2022

I’m all for the spin-off, but if Maggie & Negan kiss we’re gonna have a problem pic.twitter.com/bishIJNwkZ — The Walking Dead World (@TWalkingDWorld) March 7, 2022

They could've given Maggie a spin off show of her own, or with literally any other character but they chose Negan??? I genuinely don't see how this is going to work, ya'll really going to put Maggie in a whole spin off show with that man… of all characters… pic.twitter.com/7qaeIbRE21 — Liam (@RheeEspinosa) March 7, 2022

maggie stans and negan antis seeing the negan/maggie spin off announcement pic.twitter.com/9QjAVxPWVN — dani 🔜 fandemic/senoia (@twdnwh) March 7, 2022

Why would Maggie leave:

hilltop.

alexandria.

Her entire family (I swear if hershel doesn't go)

to go to new York WITH NEGAN?

they gotta do some good ass explaining with this. https://t.co/1mevkmIkYW — Ben (@BensRickGrimes) March 7, 2022

i just woke up and read about the maggie and negan spin-off news pic.twitter.com/hKz3YhL52l — rachel (@jaaryls) March 7, 2022

Le spin-off Isle of the Dead, avec Lauren Cohan dans le rôle de Maggie et Jeffrey Dean Morgan dans le rôle de Negan, sera diffusé en 2023 sur AMC et AMC+.