Apple présente son nouveau HomePod, plus puissant, mais surtout plus cher

Apple vient de dévoiler le nouveau HomePod de deuxième génération. Proposé à 349 € en France, il profite de l’audio spatial, d’une puce S7 (celle de l’Apple Watch Series 7), de Siri, Matter, etc. Il est également légèrement plus petit et léger que le premier modèle.

Apple dévoile l’HomePod 2023 © Apple

Apple a annoncé hier un nouvel HomePod de deuxième génération, disponible à la commande à partir d’aujourd’hui pour 349 € en coloris blanc ou minuit. La disponibilité en magasin et les livraisons aux clients commenceront le vendredi 3 février en France.

Pour rappel, le premier HomePod était proposé à 349 € dès sa sortie en France. Un prix trop élevé pour les consommateurs, puisque le modèle avait fait un flop, surtout après l’arrivée du HomePod mini, proposé à 109 €. Apple avait rapidement décidé de baisser le prix à 329 € et visiblement, la firme de Cupertino a préféré (re)proposer son nouveau modèle à 349 €, comme si de rien n’était.

Nouveau HomePod : une enceinte connectée Apple puissante et intelligente à 349 €

Le HomePod de deuxième génération présente un design pratiquement identique à celui du premier HomePod qui avait été abandonné en mars 2021, avec une surface tactile rétroéclairée et un extérieur en tissu maillé.

Cette nouvelle enceinte comprend un woofer de quatre pouces, cinq tweeters, quatre microphones, une puce S7 pour l’audio, une puce U1 pour les fonctionnalités Ultra Wideband telles que la transmission de musique à partir d’un iPhone et la prise en charge de l’audio spatial avec Dolby Atmos. Le haut-parleur dispose également de l’intégration Siri et de la prise en charge de Matter pour HomeKit et d’autres accessoires de maison intelligente.

Le nouveau HomePod est légèrement plus petit et léger que le premier modèle, mais tout aussi large. tIl dispose en outre de deux tweeters et deux microphones en moins par rapport au modèle d’origine. Le HomePod de première génération était équipé de la puce A8 de l’iPhone 6, tandis que le nouveau modèle est équipé de la puce S7 de l’Apple Watch Series 7.

Un nouveau capteur dans le HomePod peut mesurer la température et l’humidité dans les environnements intérieurs, comme sur le HomePod mini. Apple étendra sa fonction de reconnaissance sonore avec une mise à jour logicielle ce printemps, permettant au haut-parleur d’écouter les alarmes de fumée et de monoxyde de carbone et d’envoyer une notification directement à l’iPhone de l’utilisateur si un son est identifié. Deux HomePod de deuxième génération peuvent être jumelés pour un son stéréo.