Threads : date de sortie, fonctionnalités, tout savoir sur le nouveau rival de X (Twitter)

Véritable clone de X (ex Twitter) à la sauce Meta, Threads a été lancé le 6 juillet dernier dans une centaine de pays. Rapidement, cette nouvelle plateforme de microblogage a attiré une foule de curieux, lui permettant rapidement d’apparaître comme une alternative de choix. Threads a désormais passé la barre des 100 millions d’utilisateurs, comme l’a confirmé dernièrement Mark Zuckerberg.

Mais les Européens manquaient à l’appel. Bloqué en Europe pendant plusieurs mois, Threads a finalement fait son arrivée sur le Vieux Continent en décembre 2023. Dans ce dossier complet, nous avons synthétisé toutes les informations essentielles à son sujet afin de vous aider à y voir plus clair.

🤔Threads : qu’est-ce que c’est ?

Threads est une plateforme de microblogage qui copie le fonctionnement de X. Les utilisateurs peuvent poster et repartager des messages courts sur des sujets divers et variés qu’il est possible d’agrémenter d’images et de vidéos. Débats, veille thématique, informations en temps réel, communication, animation de communauté… Telles sont les possibilités offertes par Threads qui se décline en application mobile et en version desktop.

🏠Threads est-il disponible en France ?

Lancé dans de nombreux pays, Threads manquait à l’appel dans l’Union européenne. Le réseau social ne respectait pas certains pans de la législation, notamment sur la collecte des données, d’où son blocage. Selon le Wall Street Journal, Meta a finalement obtenu l’aval de l’UE en permettant aux internautes “d’utiliser Threads uniquement à des fins de consommation, sans profil leur permettant de créer leurs propres publications”.

Comme c’était pressenti, Threads est disponible chez nous depuis le 14 décembre 2024. On vous explique ci-dessous comment l’utiliser dès à présent.

L’UE empêchait les utilisateurs d’accéder à l’application via un VPN. Il était toutefois possible d’accéder à l’application en récupérant un fichier APK ou en créant un compte américain sur l’App Store. Désormais, l’inscription est un jeu d’enfant. Voici un condensé de notre guide qui détaille comment obtenir Threads en France sur Android, iOS et desktop :

Rendez-vous sur le site officiel de Threads en cliquant ici.

Cliquez sur Continuer avec Instagram.

Ecrivez vos identifiants ou cliquez sur Continuer avec Instagram si votre compte est déjà ouvert sur le navigateur.

C’est bon, vous pouvez commencer à poster des publications et à suivre des pages.

Téléchargez Threads sur le Play Store ou l’App Store.

Inscrivez-vous via votre compte Instagram en cliquant sur Continuer avec Instagram.

Si vous aviez déjà créé un compte avec un moyen détourné, vous devriez pouvoir y accéder sans problème.

Pour rappel, il faut se méfier des clones malveillants de Threads qui sont légion sur les magasins d’applications.

Threads est indissociable d’Instagram. Lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois, il vous sera demandé de la lier avec votre compte Instagram. Votre nom d’utilisateur sera conservé et vous pourrez personnaliser votre profil spécifiquement pour la plateforme. Ensuite, vous aurez la possibilité d’importer les comptes que vous suiviez sur le réseau social frère afin de les retrouver sur Threads. Vous ne repartirez ainsi pas de zéro.

Initialement, vous deviez forcément fermer votre compte Instagram pour supprimer votre compte Threads. Vous aviez tout de même la possibilité de désactiver votre page Threads sans perdre votre compte, mais pas plus. Dorénavant, les utilisateurs peuvent quitter définitivement Threads sans supprimer leur compte Instagram pour autant. Il suffit de se rendre dans les paramètres du compte.

L’interface de Threads est composée de deux fils d’actualité comme sur X. Le premier, “Pour vous”, est régi par l’algorithme. Il mixe les posts des comptes suivis avec des posts recommandés. Le second fil d’actualité, “Suivi(e)s”, affiche uniquement les publications des comptes que vous suivez dans l’ordre chronologique. C’est un ajout plutôt récent. Auparavant, le réseau social affichait uniquement un fil algorithmique.

Pour changer de fil, il suffit de cliquer sur le bouton en bas à gauche de l’interface :

Vous pouvez publier des messages de 500 caractères agrémentés de liens, d’images (jusqu’à 10) et de vidéos (jusqu’à cinq minutes). Vous pouvez poster un fil qui relie plusieurs posts (le fameux… thread déjà massivement utilisé sur X). Vous avez la possibilité de poster vos threads publiquement ou de les réserver à un public restreint.

Tout récemment, le réseau social a ajouté les tags, équivalents des célèbres hashtags chers à X. Ils sont toutefois bien différents puisqu’ils peuvent inclure des espaces, des caractères spéciaux et plusieurs mots. Autre différence notable, un post sur Threads peut seulement inclure un seul tag. Selon Adam Mosseri, patron d’Instagram, ces balises sont “un excellent moyen d’interagir avec des personnes intéressées par les sujets que vous évoquez”.

🆚Quelles sont les différences entre Threads et X (Twitter) ?

S’il imite son modèle, Threads n’est toutefois pas une copie conforme de X. Voici les différences notables entre les deux réseaux sociaux :

La limite de caractères par message : 500 caractères contre 280 sur la version gratuite de X.

Les messages privés : sur Threads, vous ne pouvez pas contacter les autres utilisateurs par DM.

La section Tendances – qui permet de connaître les sujets viraux sur X – n’existe pas sur Threads.

Les hashtags s’appellent “tags” et peuvent prendre la forme d’un mot ou d’une phrase avec des caractères spéciaux et des espaces. Seul un tag est autorisé par post.

L’outil de recherche de Threads est moins perfectionné. Il est possible de faire une recherche par mot-clé mais il n’existe aucun filtre pour l’affiner.

➡️Quelles fonctionnalités Threads prévoit-il d’ajouter ?

Le réseau social de Meta va forcément évoluer au fil du temps et des doléances des utilisateurs. Sur son blog, l’entreprise avait rapidement teasé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités :

“En plus de travailler à rendre Threads compatible avec le protocole ActivityPub (qui permet de rendre l’application interopérable avec d’autres plateformes comme Mastodon, ndlr), nous ajouterons bientôt de nouvelles fonctionnalités qui vous permettront de continuer à découvrir les fils de discussion et les créateurs qui vous intéressent“.

Et de promettre “des recommandations améliorées dans le flux et une fonction de recherche plus robuste qui simplifie le suivi des sujets et des tendances en temps réel”. Voici la liste de toutes les fonctionnalités confirmées pour Threads :