iPad Pro M4 pas cher : où acheter la tablette Apple au meilleur prix ?

La présentation d’un nouveau produit Apple fait toujours sensation. Si les iPad font moins de bruit que les iPhone, le géant américain a pourtant mis le paquet en faisant entrer sa nouvelle tablette professionnelle dans une nouvelle ère, en prenant la succession d’un iPad Pro M2 déjà surpuissant. Les pré-commandes sont dores et déjà disponibles sur les sites de e-commerce comme Boulanger et Fnac, pour une sortie officielle le 15 mai.

💰 Où précommander l’iPad Pro au meilleur prix ?

L’iPad Pro M4 se décline en de nombreuses versions :

iPad Pro 11″ Wi-Fi à partir de 1219 €

à partir de 1219 € iPad Pro 11″ 5G à partir de 1469 €

à partir de 1469 € iPad Pro 13″ Wi-Fi à partir de 1569 €

à partir de 1569 € iPad Pro 13″ 5G à partir de 1819 €

Il est possible de choisir parmi quatre capacités de stockage pour toutes les déclinaisons :

256 Go

512 Go

1 To

2 To

Vous pouvez précommander la tablette sur le site d’Apple mais aussi sur Fnac et Boulanger jusqu’au 14 mai.

⚙️ Quelle est la fiche technique des nouveaux iPad Pro M4 ?

Apple a intégré la toute dernière puce M4 sur ses nouvelles tablettes tactiles. Celle-ci est gravée en 3 nm et permet d’offrir une meilleure efficacité énergétique pour toujours plus de performances. Le SoC comporte 9 coeurs (10 pour les modèles 1 To et 2 To), quand le GPU intègre également le même nombre de cœurs en intégrant une mise en cache dynamique et le ray tracing.

La marque de Cupertino semble également rattraper son retard sur l’intelligence artificielle puisque cette M4 est dotée du Neural Engine afin d’accélérer les tâches liées à l’IA. De même, Apple a enfin doté son nouvel iPad d’une dalle OLED, permettant ainsi de réduire considérablement son épaisseur, qui n’est maintenant que de 5,1 mm.

Écran : Ultra Retina XDR OLED

: Ultra Retina XDR OLED Résolution iPad Pro 11″ : 2 420 x 1 668 pixels

: 2 420 x 1 668 pixels Résolution iPad Pro 13″ : 2 752 x 2 064 pixels

: 2 752 x 2 064 pixels Taux de rafraichissement : 10 Hz à 120 Hz adaptatif

: 10 Hz à 120 Hz adaptatif Luminosité de l’écran : 1000 nits, 1600 nits en HDR

: 1000 nits, 1600 nits en HDR Processeur : M4

: M4 Nombre de cœurs CPU : 9 (10 sur les modèles 1 To et 2 To)

: 9 (10 sur les modèles 1 To et 2 To) Nombre de cœurs GPU : 10

: 10 Mémoire vidéo : 8 Go ou 16 Go

