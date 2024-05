iPad Air M2 pas cher : où acheter les tablettes Apple au meilleur prix ? 

C’est lors de sa dernière Keynote qu’Apple a annoncé l’arrivée de sa nouvelle gamme de tablettes tactiles. Parmi ces nouveautés, on retrouve les iPad Air (M2) de 6e génération se déclinant dans des versions de 11 et 13 pouces. Voici où acheter les iPad Air M2 moins chers et au meilleur prix.

Apple vient d’annoncer sa nouvelle série d’iPad Air (6e génération) lors de la conférence Let Loose. Cette nouvelle version de la célèbre tablette embarque son lot de nouveautés et elle sera disponible dès le 15 mai prochain. Dans tous les cas, elle se décline dans de nombreuses éditions différentes, mais il est possible de se procurer l’appareil de base pour 719 euros. Un tarif relativement contenu pour un produit de la firme de Cupertino. En attendant, ce modèle est dès maintenant disponible en précommande et nous allons vous expliquer où vous la procurer à un tarif avantageux.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs iPad de 2024

💰 Où acheter les iPad Air M2 (11 et 13 pouces) au meilleur prix ?

iPad Air 11 et 13 pouces iPad Air 11 pouces (128 Go) iPad Air 11 pouces (512 Go) iPad Air 13 pouces (128 Go) iPad Air 13 pouces (512 Go) Boulanger 719€

Amazon 719€

Fnac 719.99€

Darty 719.99€ Boulanger 1099€

Amazon 1099€

Fnac 1,099.99€

Darty 1,099.99€ Boulanger 969€

Amazon 969€

Fnac 969.99€

Darty 969.99€ Boulanger 1349€

Amazon 1349€

Fnac 1,349.99€

Darty 1,349.99€

Sans surprise, les nouveaux iPad Air sont en précommande sur le site officiel d’Apple, mais également chez des revendeurs spécialisés comme Amazon ou la Fnac. Pour le moment, personne ne propose un tarif préférentiel sur ces nouvelles tablettes. Il faudra très certainement attendre la sortie officielle du 15 mai pour voir apparaître les premières offres. Voici les prix officiels du fabricant.

11 pouces 128 Go : 719 € / 889 € (Wifi + Cellular)

: 719 € / 889 € (Wifi + Cellular) 11 pouces 256 Go : 849 € / 1019 € (Wifi + Cellular)

: 849 € / 1019 € (Wifi + Cellular) 11 pouces 512 Go : 1099 € / 1269 € (Wifi + Cellular)

: 1099 € / 1269 € (Wifi + Cellular) 11 pouces 1 To : 1349 € / 1519 € (Wifi + Cellular)

: 1349 € / 1519 € (Wifi + Cellular) 13 pouces 128 Go : 969 € / 1139 € (Wifi + Cellular)

: 969 € / 1139 € (Wifi + Cellular) 13 pouces 256 Go : 1099 € / 1269 € (Wifi + Cellular)

: 1099 € / 1269 € (Wifi + Cellular) 13 pouces 512 Go : 1349 € / 1519 € (Wifi + Cellular)

: 1349 € / 1519 € (Wifi + Cellular) 13 pouces 1 To : 1599 € / 1769 € (Wifi + Cellular)

Pour rappel, Apple a également dévoilé le stylet Pencil Pro et le clavier Magic Keyboard (ce dernier est spécialement destiné aux iPad Pro). Ils sont respectivement disponibles au prix de 149 et 349 €. Cependant, précisions que ces derniers ne sont pas offerts, peu importe le modèle d’iPad Air ou Pro que vous avez sélectionné.

⚙️ Quelle est la fiche technique du nouvel iPad Air de 6e génération ?

La principale évolution de cette nouvelle série d’iPad Air se situe évidemment du côté de sa puce M2. Cette dernière remplace la puce M1 de la génération précédente. Pour le reste, les changements sont assez légers entre les deux versions. Quoiqu’il arrive, voici les caractéristiques de ces tablettes.

Fiche technique iPad Air 11 pouces :

Écran : dalle Liquid Retina (IPS avec rétroéclairage LED) de 11 pouces (2360 x 1640p) et une luminosité de 500 nits

dalle Liquid Retina (IPS avec rétroéclairage LED) de 11 pouces (2360 x 1640p) et une luminosité de 500 nits Processeur : Puce M2 (CPU 8 coeurs et BPU 10 coeurs)

Puce M2 (CPU 8 coeurs et BPU 10 coeurs) Stockage : 128/256/512 Go et 1 To

128/256/512 Go et 1 To Mémoire vive : 8 Go de ram

8 Go de ram OS : iPadOS 17

iPadOS 17 Batterie : lithium polymère de 28,93 Wh

lithium polymère de 28,93 Wh Module photo : grand angle de 12 Mpx avec enregistrement vidéo en 4K (arrière) et ultra grand angle de 12 Mpx (avant)

grand angle de 12 Mpx avec enregistrement vidéo en 4K (arrière) et ultra grand angle de 12 Mpx (avant) Dimensions : 17,8 x 24,7 x 0,6 cm

17,8 x 24,7 x 0,6 cm Poids : 462 grammes

462 grammes Connectivité : Wifi 6E et 5G pour la version Cellular

Fiche technique iPad Air 13 pouces :

Écran : dalle Liquid Retina (IPS avec rétroéclairage LED) de 13 pouces (2732 x 2048p) et une luminosité de 600 nits

dalle Liquid Retina (IPS avec rétroéclairage LED) de 13 pouces (2732 x 2048p) et une luminosité de 600 nits Processeur : Puce M2 (CPU 8 coeurs et BPU 10 coeurs)

Puce M2 (CPU 8 coeurs et BPU 10 coeurs) Stockage : 128/256/512 Go et 1 To

128/256/512 Go et 1 To Mémoire vive : 8 Go de ram

8 Go de ram OS : iPadOS 17

iPadOS 17 Batterie : lithium polymère de 36,59 Wh

lithium polymère de 36,59 Wh Module photo : grand angle de 12 Mpx avec enregistrement vidéo en 4K (arrière) et ultra grand angle de 12 Mpx (avant)

grand angle de 12 Mpx avec enregistrement vidéo en 4K (arrière) et ultra grand angle de 12 Mpx (avant) Dimensions : 21,4 x 28 x 0,6 cm

21,4 x 28 x 0,6 cm Poids : 617 grammes

617 grammes Connectivité : Wifi 6E et 5G pour la version Cellular