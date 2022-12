Nvidia RTX 40 : les PC portables de jeu qui en seront équipés vont coûter une fortune

GeForce RTX 4090 © Nvidia

Si les nouvelles cartes graphiques RTX 4080 et RTX 4090 de Nvidia coûtent déjà très cher, un site de vente en ligne vient de dévoiler le prix de portables de jeu HP équipés de leurs déclinaisons mobiles. Ces nouveaux ordinateurs portables de la gamme Omen, tous équipés d’un Intel Core i7 de 13e génération, affichent des fiches techniques musclées. Et un tarif qui risque d’en faire pâlir plus d’un.

HP Omen 2023 : des tarifs élevés pour profiter des nouvelles cartes graphiques de Nvidia

Selon un informateur repéré sur Twitter, six modèles de PC portables sont en préparation chez HP, avec quatre déclinaisons des cartes graphiques mobiles de Nvidia, de la RTX 4060 à la RTX 4090. Les configurations sont musclées, avec des HP Omen 17 2023 qui profiteront notamment de processeurs Intel Core i7-13700HX allant de 8 à 16 Go de VRAM et jusqu’à 32 Go de RAM DDR5.

Le souci, c’est que les tarifs révélés sur Twitter ont de quoi faire réfléchir. Le premier prix annoncé est à 2 100 euros pour le HP Omen 17-cm2007nq avec un processeur Core i7-13700HX, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire vidéo. Le PC HP Omen le plus cher coûtera la bagatelle de 3 850 euros, équipé de la GeForce RTX 4090. Précisons qu’il s’agit de conversions brutes du prix affiché en leu roumain à l’euro, mais tout de même.

Aucune date de commercialisation n’a encore été annoncée concernant ces nouveaux HP Omen 17. Les futurs ordinateurs portables d’HP devraient être dévoilés au CES de Las Vegas, qui se déroulera du 5 au 8 janvier 2023.

Rappelons que les versions de bureau des cartes graphiques de Nvidia ont baissé en prix, en France. Nvidia a timidement et discrètement annoncé une baisse du prix des GeForce RTX 4080 et RTX 4090 Founders Edition. La baisse est d’ores et déjà appliquée sur le store officiel du fabricant. Cette ristourne n’est toutefois pas incroyable puisque leur prix n’aura baissé que de 5 %.