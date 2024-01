GDDR7 : Samsung dévoile sa nouvelle RAM à 37 Gbps, un atout pour les futurs GPU Nvidia et AMD

Samsung va présenter sa mémoire graphique GDDR7, plus rapide et plus économe, lors d’une conférence en février 2024. Cette mémoire pourrait booster les performances des futurs GPU de Nvidia et d’AMD.

Samsung GDDR7

TL;DR La GDDR7 est une mémoire qui atteint 37 Gbps de taux de transfert et qui consomme moins d’énergie que la GDDR6 et la GDDR6X.

Sa bande passante va améliorer la qualité graphique des jeux en haute résolution ou avec le ray tracing.

La GDDR7 devrait être disponible fin 2024 ou début 2025, en même temps que les prochaines générations de GPU de Nvidia et d’AMD.

Samsung, le géant sud-coréen de l’électronique, s’apprête à présenter sa nouvelle génération de mémoire graphique, la GDDR7, lors d’une conférence en février 2024. Cette mémoire promet d’offrir des performances exceptionnelles et une faible consommation d’énergie, ce qui pourrait profiter aux prochains GPU de Nvidia et d’AMD.

Samsung dévoile sa mémoire GDDR7 à 37 Gbps, un atout pour les futurs GPU Nvidia et AMD

La GDDR7, pour Graphics Double Data Rate 7, est une mémoire spécialement conçue pour les cartes graphiques, qui permet de stocker et de transférer des données à haute vitesse. Samsung travaille sur cette technologie depuis juillet 2023, et affirme avoir atteint des taux de transfert allant jusqu’à 37 Gbps par broche, soit une augmentation considérable par rapport à la GDDR6 et à la GDDR6X, les mémoires actuellement utilisées par les GPU haut de gamme.

Pour atteindre cette vitesse, Samsung a utilisé une technique de signalisation appelée PAM3, qui utilise trois niveaux de signal au lieu de quatre, comme dans la PAM4. Cela permet d’améliorer le rapport signal sur bruit et de réduire les interférences, ce qui se traduit par une plus grande bande passante mémoire. La GDDR7 est également plus efficace sur le plan énergétique, car elle utilise quatre modes d’horloge de lecture différents, avec deux taux de commande indépendants, ce qui lui permet de s’adapter aux besoins de chaque application.

GDDR7

Samsung prévoit de dévoiler sa mémoire GDDR7 lors de la conférence internationale IEEE 2024, qui se tiendra du 11 au 15 février à San Francisco. La société présentera sa puce GDDR7 de 16 Gb à 37 Gbps, ainsi que les détails techniques de sa conception et de son fonctionnement.

Un avantage pour les futurs GPU

La mémoire GDDR7 pourrait être un atout majeur pour les futurs GPU de Nvidia et d’AMD, comme les RTX 5000, qui devraient sortir à la fin de 2024 ou au début de 2025. En effet, la mémoire est un facteur clé pour les performances graphiques, surtout lorsque les jeux deviennent de plus en plus exigeants en termes de résolution, de fréquence d’images et de qualité visuelle.

Avec la GDDR7, les GPU pourraient bénéficier d’une bande passante mémoire nettement supérieure à celle des générations actuelles. Par exemple, un GPU hypothétique RTX 5090, doté d’un bus mémoire de 384 bits et de puces GDDR7 à 37 Gbps, pourrait atteindre une bande passante mémoire de 1,78 To/s, soit 78 % de plus qu’un RTX 4090, qui dispose d’une bande passante mémoire de 1,0 To/s avec la GDDR6X.

GPU Type de mémoire Largeur du bus mémoire Taux de transfert Bande passante mémoire RTX 5090 théorique GDDR7 384 bits 37 Gbps 1,78 To/s (1776 Go/s) RTX 4090 GDDR6X 384 bits 21 Gbps 1,0 To/s (1008 Go/s) RTX 4080 Super GDDR6X 256 bits 23 Gbps 736 Go/s RTX 4070 Ti Super GDDR6X 256 bits 21 Gbps 672 Go/s RTX 4070 Super GDDR6X 192 bits 21 Gbps 504 Go/s RTX 3090 GDDR6X 384 bits 19,5 Gbps 936 Go/s RTX 3080 GDDR6X 320 bits 19 Gbps 760 Go/s Radeon 7900XTX GDDR6 384 bits 20 Gbps 960 Go/s Radeon 7900XT GDDR6 320 bits 20 Gbps 800 Go/s

Une telle bande passante mémoire permettrait aux GPU de traiter plus rapidement et plus efficacement les données graphiques, ce qui se traduirait par une meilleure fluidité et une meilleure qualité d’image. Cela serait particulièrement utile pour les jeux en 4K (voire 8K), ou pour les technologies comme le ray tracing, qui nécessitent beaucoup de calculs.

La GDDR7 pourrait donc être un élément différenciateur pour les prochaines séries de GPU de Nvidia et d’AMD, respectivement nommées Blackwell (5000) et RDNA4 (8000). Ces GPU devraient également profiter des avancées des processus de fabrication, qui permettent de réduire la taille des transistors et d’augmenter le nombre de cœurs.

Samsung n’a pas encore annoncé la date de lancement de sa mémoire GDDR7, ni les partenaires qui l’utiliseront. Toutefois, la société a indiqué qu’elle pourrait être disponible dès le quatrième trimestre 2024, ce qui coïnciderait avec la sortie des futurs GPU. Samsung espère ainsi renforcer sa position sur le marché de la mémoire graphique, où il fait face à la concurrence de Micron et de SK Hynix.