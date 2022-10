On a retrouvé la Tesla d’Iron Man !

L’Iron Man mobile façon Tesla © Reddit u/Aceqsd

La pop culture s’engouffre partout, même sur l’asphalte. Après la « Bat-Car » thermique et la Batmobile 100 % électrique, c’est l’univers Marvel qui est mis à l’honneur. Des images capturées en France et partagées récemment sur Reddit montre une Tesla Model S customisée façon Iron Man. De nombreuses modifications ont été réalisées afin que cette dernière colle aux attributs du super-héros.

Outre les couleurs caractéristiques d’Iron Man – rouge, gris, or et noir – on peut distinguer un grand motif bleu sur le capot qui rappelle le réacteur de l’armure du personnage. Par ailleurs, des extensions d’ailes dorées ont été placées au-dessus des roues, lesquelles sont éclairées par des LED violettes. À l’arrière, le pare-choc a été agrémenté de faux pots d’échappement qui n’ont évidemment pas lieu d’être sur une voiture électrique.

Une Tesla Model S déguisée en Iron Man

L’histoire ne dit pas à qui appartient cette Model S super-héroïque. Ni quelles sommes ont été investies pour réaliser toutes ces modifications visiblement coûteuses. On peut toutefois affirmer sans crainte que son propriétaire est un fan hardcore d’Iron Man, un personnage qui ne peut malheureusement pas revivre dans le MCU, comme nous vous l’expliquons ici.

Que pensez-vous cette Tesla Iron Man ? Pourriez-vous conduire une voiture avec une allure aussi criante ? Si vous êtes également un grand fan du super-héros, nous vous conseillons d’aller jeter un œil à notre dossier qui répertorie toutes les morts directes ou indirectes causées par Tony Stark. Et il y en a un paquet ! Vous pouvez aussi vous laisser tenter par le Nano Gant de l’infini (en LEGO) qui a permis à Iron Man d’en finir avec Thanos.