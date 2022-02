Batman passe au vert : voici la première Batmobile 100 % électrique

La Batmobile électrique – Crédit : Macro Studios

Il existe de nombreuses itérations de la voiture du chevalier noir. En septembre dernier, nous avions pu notamment tester la Batmobile du Batman de Tim Burton, propulsée par un V8 de 5,7L. Et alors que le film The Batman sortira très prochainement, c’est une nouvelle réplique qui fait l’actualité. Celle-ci est basée sur la Batmobile utilisée dans la trilogie The Dark Knight, réalisée par Christopher Nolan. Et elle se distingue des autres répliques puisqu’elle est entièrement électrique.

C’est l’artiste Nguyen Dan Chung qui a planché dessus pendant deux ans, aidé dans sa tâche par une équipe de concepteurs, d’architectes, de mécaniciens ou encore d’ingénieurs. À la tête de la société de cosplay Macro Studios, il confie être un fan de Batman depuis sa plus tendre enfance. Il souhaitait ainsi ardemment mettre sur pied une réplique de Batmobile. « Alors que d’autres entreprises de cosplay se focalisent sur les costumes et les accessoires, je souhaitais passer au niveau supérieur et époustoufler les gens ».

À lire > The Batman : la Batmobile de Robert Pattinson se dévoile dans de nouvelles images exclusives

La Batmobile électrique peut rouler jusqu’à 100 km/h

Mesurant 3,7 mètres de long et 2,4 mètres de large, elle est composée d’un revêtement mêlant acier et fibres de carbone. Elle affiche moins de 600 kg sur la balance. Totalement fonctionnelle, elle peut rouler à une vitesse de 100 km/h. Dotée de portes hydrauliques s’ouvrant avec une télécommande, d’une batterie lithium-ion et d’une place passager, la voiture est en outre équipée de quatre caméras offrant une vue à 360 degrés.

À noter que certaines pièces ont été fabriquées à la main tandis que d’autres ont été imprimées en 3D pour coller parfaitement avec le design de la Batmobile originale. Cette réplique électrique est mise en vente par Van Daryl, une galerie localisée au Vietman. Aucune information n’est disponible sur le prix mais les acheteurs potentiels peuvent remplir un formulaire sur le site officiel.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la voiture de Batman, ne passez pas à côté de ce documentaire retraçant l’histoire de la Batmobile.