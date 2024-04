One UI 6.1 corrige ce bug qui casse la barre de navigation de votre Galaxy

Sur les smartphones Galaxy, il est possible de personnaliser votre barre de navigation en profondeur grâce à l’application NavStar. Problème, cette dernière fait des siennes sur certains appareils, un bug faisant notamment changer les boutons de position. One UI 6.1 devrait permettre de le corriger.

© Xavier Regord / Tom’s Guide

Disponible initialement sur les Galaxy S24, One UI 6.1 commence enfin à débarquer sur d’autres modèles. La nouvelle surcouche s’invite notamment sur les Galaxy S23, les Z Flip et Fold 5 et même sur des téléphones plus anciens comme le S22. Outre l’introduction de la gamme de fonctionnalités Galaxy AI, cette nouvelle version permet de venir à bout de certains bugs. L’un, particulièrement handicapant, disparaît lorsqu’on installe la mise à jour.

Le problème est lié directement à NavStar. Pour rappel, cette application permet de personnaliser à votre guise la barre de navigation de votre appareil Galaxy. Vous pouvez notamment changer la couleur, ajouter des boutons d’accès rapide, modifier les icônes ou encore régler les gestes. Actuellement, un bug fait toutefois des siennes chez certains utilisateurs.

One UI 6.1 : le bug de la barre de navigation résolu

Lorsque NavStar est activé, les boutons de la barre de navigation changent de place à l’ouverture du clavier. Les usagers risquent alors d’appuyer sur le mauvais bouton, ce qui s’avère particulièrement agaçant. Bonne nouvelle, le constructeur a pondu un correctif qu’il s’est efforcé de déployer dans la nouvelle mouture du système d’exploitation.

“Le phénomène de changement de position du bouton NavStar sera amélioré grâce à la mise à jour du logiciel One UI 6.1, veuillez donc conserver la dernière version du logiciel. Nous nous excusons pour tout inconvénient causé lors de l’utilisation de NavStar”, détaille un modérateur sur le forum d’entraide du constructeur sud-coréen.

Il faudra donc attendre le déploiement de la surcouche One UI 6.1 sur votre smartphone pour en finir avec le bug de la barre de navigation. Cela peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre zone géographique et du modèle de votre appareil. Nous attendons également avec impatience l’arrivée de One UI 6.1.1. Une version intermédiaire qui permet d’introduire une fonctionnalité IA mystérieuse liée aux vidéos.