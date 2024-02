OnePlus 12 vs Pixel 8 Pro : qui remporte le match ?

Le OnePlus 12 a été présenté le 24 janvier et sera disponible officiellement le 6 février 2024 en France. Équipé du puissant Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ce dernier s’annonce on ne peut plus performant. La fiche technique du modèle chinois est complétée par un écran de très grande qualité, ainsi qu’un ensemble photographique signé Hasselblad. Décidément, entre les iPhone 15, les Pixel 8, et les nouveaux Galaxy S24, il y a du choix sur le segment premium en ce début d’année.

Afin de voir ce que le nouveau smartphone de OnePlus a dans le ventre, nous avons décidé de le confronter au Google Pixel 8 Pro, que nous avons déjà testé il y a quelques mois. Le flagship américain, particulièrement à l’aise dans le domaine de la photo, nous semble être un adversaire à la hauteur. C’est ce que nous allons tenter de déterminer dans ce comparatif. Autonomie, performances, écran, logiciel, photo, prix, nous avons passé au crible toutes leurs caractéristiques. Alors quelles sont les différences entre le OnePlus 12 et le Google Pixel 8 Pro ?

🤳 Le design : deux beaux modèles, mais pas d’étanchéité pour le OnePlus 12

Les deux smartphones adoptent des designs différents, mais tout aussi réussis. D’un côté, le Pixel 8 Pro arbore un design sobre mais élégant avec des bords totalement plats, et à l’arrière une bande horizontale plus épurée que sur les générations précédentes. On retrouve à côté des capteurs photo, un capteur de température, qui n’est finalement pas aussi intuitif que ce que l’on pensait. De l’autre, le OnePlus 12 opte pour des bords incurvés. Le fameux îlot circulaire dorsal, véritable marque de fabrique du constructeur, est bien évidemment toujours d’actualité. Par ailleurs, les deux smartphones privilégient tous deux des bords arrondis.

Le capteur de température du Pixel 8 Pro Le capteur de température du Pixel 8 Pro Le capteur de température du Pixel 8 Pro

Le OnePlus 12 arbore un châssis en verre minéral et des tranches en aluminium. La marque s’est inspirée des montres de luxe pour concevoir le design de son smartphone. Ce dernier dispose, grâce à la technologie anti-reflet AG, d’un dos en verre texturé avec des motifs complexes, ou d’un dos brillant selon la couleur choisie. Dans les deux cas, l’esthétique du smartphone est soignée. Le modèle chinois profite par ailleurs d’un verre de protection Gorilla Glass Victus 2 pour l’écran, ainsi que d’un verre Gorilla Glass 5 à l’arrière. Ce qui lui assure une bonne résistance face à d’éventuels chocs et rayures.

Le téléphone de Google bénéficie quant à lui d’une vitre arrière mate, d’un revêtement anti-traces et d’un cadre en aluminium poli. Son écran est par ailleurs protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus 2, comme son rival. Il n’y a pas à dire, les deux smartphones bénéficient de finitions résolument premium.

Les deux modèles affichent des dimensions relativement similaires, bien que le OnePlus 12 soit légèrement plus grand, plus épais et plus lourd que son adversaire. Le Pixel 8 Pro est quant à lui un peu plus large.

Dimensions et poids du OnePlus 12 : 164,3 x 75,8 x 9,15 mm / 220 g ;

/ ; Dimensions et poids du Pixel 8 Pro : 162,6 x 76,5 x 8,8 mm / 213 g.

Toutefois, les deux smartphones diffèrent sur un point notable : l’étanchéité. En effet, et tandis que le smartphone de Google est certifié IP68, le OnePlus 12 ne bénéficie quant à lui que d’une simple certification IP65, qui ne lui assure qu’une résistance contre les projections d’eau. Ce dernier n’est ainsi pas étanche à l’eau, à l’inverse du smartphone américain qui peut résister quant à lui aux immersions, jusqu’à 1,50 m pendant 30 minutes. Il est regrettable que OnePlus n’ait pas plus travaillé sur l’étanchéité de son smartphone, sachant que la certification IP68 est aujourd’hui la norme sur les propositions haut de gamme.

Enfin, en ce qui concerne les coloris, le téléphone de Google est également mieux loti avec quatre finitions : noir, bleu, porcelaine et menthe. Pour sa part, le modèle de OnePlus se décline en seulement deux teintes : noir (Silky Black) et vert (Flowy Emerald).

Le design étant avant tout une affaire de goût, il est difficile de déterminer un vainqueur dans cette catégorie. Toutefois, si les deux constructeurs ont soigné leur mouture, celle de Google reste plus avantagée au niveau de l’étanchéité. Un point à considérer si vous souhaitez profiter d’une sécurité maximale en cas de chute dans l’eau.

📱 L’écran : une qualité d’affichage au top du top chez OnePlus

Les deux smartphones profitent tous les deux d’un superbe écran OLED à la définition QHD+. La taille de la dalle est toutefois plus confortable chez OnePlus, étant donné qu’elle affiche une diagonale de 6,82 pouces, contre 6,7 pouces chez Google. Les deux écrans bénéficient également de la technologie LTPO, qui leur permet de faire varier leur taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz en fonction des usages.

D’un côté, l’écran du OnePlus 12 justifie d’une définition de 3168 x 1440 pixels et d’une résolution de 510 ppp (format 19:8:9). De l’autre, le Pixel 8 Pro affiche une définition de 2992 x 1344 pixels et une résolution de 489 ppp (format 20:9). C’est toutefois au niveau du pic de luminosité que l’écart se creuse.

L’écran du OnePlus 12

En effet, Google opte pour un écran Super Actua qui lui permet d’offrir une luminosité maximale de 1600 nits en HDR, et de 2400 nits en plein soleil. Un score en forte hausse par rapport au modèle précédent, qui pouvait atteindre les 1500 nits. Il en faut toutefois plus pour impressionner OnePlus. En effet, le constructeur annonce une luminosité hors norme pour son dernier modèle, qui serait capable de monter jusqu’à 4500 nits en extérieur. À ce titre, le OnePlus 12 profiterait de la dalle la plus lumineuse sur le marché, et de loin. Même les derniers Galaxy S24 de Samsung qui atteignent les 2600 nits, passent pour des enfants de cœur à côté du smartphone chinois.

L’écran ProXDR du OnePlus 12 dispose également de la technologie Aqua Touch, qui lui confère une fluidité optimale même par temps pluvieux, ou avec les doigts mouillés. Autrement et si les deux smartphones prennent en charge le standard HDR10+, qui offre une expérience visuelle plus immersive, la dalle du OnePlus 12 est également compatible avec les formats Dolby Vision et HDR Vivid. Ce dernier permet d’améliorer la qualité de l’image en boostant la luminosité. L’afficheur du smartphone chinois contribue également à réduire la fatigue oculaire grâce à sa gradation PWM à 2160 Hz.

Au vu de ces éléments, nous accordons ici le point au OnePlus 12, qui se démarque en offrant un écran plus qualitatif et bien plus lumineux que celui de son adversaire. Le site DisplayMate, qui analyse et note les écrans des smartphones, lui a d’ailleurs attribué un A+.

🆚 Quelles sont les différences techniques entre le OnePlus 12 et le Google Pixel 8 Pro ?

Afin de vous permettre de comparer rapidement la fiche technique des deux smartphones, nous avons réuni leurs principales caractéristiques dans le tableau suivant.

OnePlus 12 Pixel 8 Pro Dimensions 164.3 x 75.8 x 9.15 mm 162.6 x 76.5 x 8.8 mm Poids 220 g 213 g Écran OLED LTPO 6,82″ – QHD+ (3168 x 1440p) – 510 ppp – 1 à 120 Hz OLED LTPO 6,7″ – QHD+ (2992 x 1344p) – 489 ppp – 1 à 120 Hz Processeur Snapdragon 8 Gen 3 Tensor G3 Carte graphique Adreno 750 Immortalis-G715s MC10 Mémoire vive (RAM) 12 Go ou 16 Go LPDDR5X 12 Go LPDDR5X Système d’exploitation / Surcouche Android 14 / Oxygen OS 14 Android 14 / Pixel Experience Capacité de stockage 256 ou 512 Go (UFS 4.0) 128, 256 ou 512 Go (UFS 3.1) Définition des appareils photo arrière 50 + 48 + 64 Mpx 50 + 48 + 48 Mpx Définition de l’appareil photo avant 32 Mpx 10,5 Mpx Batterie / puissance de charge 5400 mAh / 100 W 5050 mAh / 27 W Certification d’étanchéité IP65 IP68 Connectivité Wi-Fi 7 – Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 – Bluetooth 5.3 Coloris Noir soyeux et Emeraude fluide Noir volcanique, Bleu azur, Porcelaine et Menthe Prix officiel 969 € (12/256 Go) ou 1 099 € (16/512 Go) 1 099 € (128 Go), 1 159 € (256 Go) ou 1 299 € (512 Go)

⚙️ Les performances : le OnePlus 12 surpasse sans difficulté son concurrent

Le OnePlus 12 bénéficie du dernier Soc de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, qui équipe la plupart des fleurons haut de gamme cette année, comme le Galaxy S24 Ultra, les ROG Phone 8, ou les Xiaomi 14. Que cela soit en termes de puissance brute ou d’efficacité énergétique, cette puce fait des merveilles. Les premiers benchmarks concernant le OnePlus 12 font déjà état de performances très prometteuses, dépassant celles de l’iPhone 15 Pro.

Par rapport au Soc précédent, le Snapdragon 8 Gen 3 justifie d’un gain de puissance de l’ordre de 30 %. Son efficacité énergétique est quant à elle en hausse de 20 %. Par ailleurs et grâce à son NPU intégré, les performances de l’IA sont 98 % plus rapides. Côté gaming, le GPU Adreno 750 assure également une excellente prestation avec une amélioration de l’ordre de 25 % par rapport à la version précédente, et la prise en charge du ray tracing matériel.

Le Pixel 8 Pro opte quant à lui pour un chipset résolument moins véloce que celui de son adversaire, le Google Tensor G3. Il affiche également des résultats en retrait par rapport au Snapdragon 8 Gen 2. Gravée en 4 nm, la puce mobile maison de Google, qui met également l’accent sur l’IA, offre toutefois des performances satisfaisantes dans la majorité des usages. Concernant la partie GPU, le smartphone américain profite de l’Immortalis-G715s MC10, compatible avec le ray tracing. Ce dernier n’a ainsi aucun problème à faire tourner les jeux les plus gourmands.

Grâce à un emballage minutieux des plaques de semi-conducteurs, la puce affiche une chauffe bien plus contenue par rapport aux précédentes. Le OnePlus 12 propose également un système de refroidissement avancé, baptisé Dual Cryo-velocity VC. Ce dernier utilise une double chambre à vapeur et une buse Laval pour améliorer sa dissipation thermique.

Le système de refroidissement Dual Cryo-velocity VC du OnePlus 12

Le Pixel 8 Pro est disponible en trois variantes de stockage (128, 256 et 512 Go), offrant chacune 12 Go de mémoire vive LPDDR5X. Le OnePlus 12 est pour sa part décliné en deux versions de respectivement 12 Go et 16 Go de RAM LPDDR5X, offrant une capacité de stockage de 256 ou 512 Go. Un modèle avec 1 To de stockage et 24 Go de RAM existe également, mais il n’est pas disponible sur le marché européen.

Le smartphone chinois profite par ailleurs de la norme de stockage UFS 4.0 qui double les vitesses de transferts par rapport à la norme UFS 3.1, dont le Pixel 8 Pro doit se contenter. Enfin, les deux concurrents prennent en charge le Wi-Fi 7. Toutefois, le téléphone de OnePlus bénéficie de la dernière norme Bluetooth 5.4, qui offre de meilleures performances et une plus grande stabilité que le Bluetooth 5.3, dont le modèle de Google bénéficie.

Dans la pratique, les deux smartphones proposent chacun une expérience de navigation fluide, et sont à même d’exécuter les jeux mobiles dans de très bonnes conditions. Néanmoins, le OnePlus 12 le surpasse.

🤖 Le logiciel : de l’IA et sept ans de mises à jour chez Google

Bien que les deux smartphones soient basés sur le même système d’exploitation, Android 14, ils proposent cependant deux interfaces différentes. En effet, le Pixel 8 Pro intègre l’OS Pixel Experience, une surcouche qui allie simplicité et fluidité, et se rapproche en ce sens d’une version Android Stock. On retrouve une patte graphique épurée avec Material You, ainsi que l’écosystème applicatif Google et son expérience unifiée des plus plaisantes. En effet, une seule connexion à votre compte via l’une des applications natives, suffit à vous authentifier sur toutes les autres. La sécurité des données est également un point que la firme de Moutain View prend très au sérieux.

De plus, les nouvelles fonctionnalités Android et mises à jour Google sont déployées en premier sur les Google Pixel. Enfin, le Pixel 8 fait la part belle à l’IA en proposant des fonctionnalités inédites comme le filtrage des appels indésirables, la traduction instantanée en plusieurs langues, la gomme magique audio, ou encore la retouche générative pour les photos. Plus récemment, Google a introduit la recherche par image, en réponse à Samsung et son Galaxy AI.

La Pixel Experience de Google

De son côté, OnePlus opte pour la surcouche OxygenOS 14. Cette dernière bénéficie d’un design soigné et rappelle même l’interface de son rival américain à certains moments. À la fois fluide et simple à utiliser, cette dernière offre une expérience plaisante au quotidien. Elle peut par ailleurs compter sur la présence de quelques applications innovantes, comme le Space Zen, une sorte de mode concentration original dédié au bien-être numérique de ses utilisateurs.

Le smartphone profite également d’une protection multicouche qui garantit la sécurité de l’appareil, ainsi que la confidentialité des données de l’utilisateur. En revanche, l’IA générative n’est pas du tout présente sur le smartphone. Un choix plutôt curieux, étant donné que la puce Snapdragon 8 Gen 3 est conçue pour recevoir des fonctions d’IA. Google est donc en avance sur ce point.

Oxygen OS 14 de OnePlus

Par ailleurs, là où OnePlus offre quatre ans de mises à jour logicielles et cinq ans de mises à jour de sécurité, Google compte quant à lui assurer un suivi de sept ans. De surcroît, les pièces détachées du Pixel 8 Pro seront disponibles pendant au moins sept ans également.

Bien que le choix de l’interface soit une affaire de préférences, nous pensons tout de même que l’OS de Google est plus intéressant, à l’heure où l’IA générative commence à se démocratiser. Cette dernière est encore loin d’être indispensable, mais si vous êtes féru de nouvelles technologies, il faut reconnaître qu’elle apporte un certain confort au quotidien. De surcroît, Google propose trois ans de mises à jour logicielles en plus et deux ans de mises à niveau de sécurité supplémentaires, ce qui n’est pas négligeable.

📸 La photo : avantage au Pixel

La photographie est un domaine sur lequel les constructeurs essayent tous de se démarquer avec leurs smartphones haut de gamme. C’est notamment le cas de OnePlus, qui reconduit son partenariat avec Hasselblad, la marque suédoise spécialisée dans les appareils photo professionnels. Google de son côté, mise toujours sur son traitement logiciel éprouvé, qu’il améliore à chaque nouvelle édition.

Le OnePlus 12 a-t-il les armes pour détrôner le Pixel 8 Pro, considéré comme étant l’un des meilleurs photophones à l’heure où nous écrivons ces lignes ? Si l’on se fie seulement à leur fiche technique, les deux appareils partagent un équipement photographique à peu près similaire en s’équipant chacun d’un triple capteur à l’arrière. La proposition de OnePlus 12 semble même avantagée en proposant une plus grande ouverture focale sur son module grand-angle et son téléobjectif. Ce dernier est par ailleurs mieux défini, bien qu’il ne propose qu’un zoom optique x3, contre un x5 chez son adversaire. Enfin, le module frontal offre une définition bien plus significative chez OnePlus. Mais en pratique, qu’en est-il ?

OnePlus 12 Google Pixel 8 Pro Capteurs arrière – Grand-angle de 50 Mpx (f/1,6)

– Ultra grand-angle de 48 Mpx (f/2,2)

– Téléobjectif x3 de 64 Mpx (f/2,6) – Grand-angle de 50 Mpx (f/1,8)

– Ultra grand-angle de 48 Mpx (f/1,95)

– Téléobjectif x5 de 48 Mpx (f/2,8) Capteur avant 32 Mpx (f/2,4) 10,5 Mpx (f/2,2) Enregistrement vidéo Jusqu’en 8K à 24 FPS Jusqu’en 4K à 60 FPS

Le Pixel 8 Pro bénéficie de capteurs arrière plus gros que ceux de son prédécesseur, ce qui lui permet d’offrir des clichés plus lumineux lorsque la lumière environnante est faible. Par ailleurs, l’ouverture focale de ses capteurs est plus grande, ce qui lui permet également de capturer davantage de détails. Pour rappel, plus la valeur f/x est petite, plus l’ouverture est grande.

De jour comme de nuit, le photophone de Google brille en proposant des photos vraiment abouties. Les couleurs, l’exposition, les détails, toutes les conditions sont réunies. Le smartphone profite également d’un avantage de taille grâce à l’IA, qui apporte toujours plus de clarté en basse lumière. Si l’on prend également en compte les diverses possibilités de retouche offertes, on peut obtenir des clichés quasiment parfaits.

Google Pixel 8 Pro – Crédit : Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Le OnePlus 12 n’a pas non plus à rougir, car son équipement photo lui permet de réaliser de beaux clichés, à la fois nets et bien exposés. Le smartphone réalise un travail remarquable en proposant des rendus naturels, avec de nombreux détails et des couleurs très précises, notamment grâce à son capteur multispectral. Plusieurs choix de rendus de couleurs sont à ce propos disponibles en fonction de vos préférences : Naturel et Dynamique élevée.

Le smartphone est capable de zoomer jusqu’à 3 fois dans de très bonnes conditions, et jusqu’à 6 fois (zoom optique et numérique combinés) sans que cela ne dénature trop le rendu. Il hérite également du zoom numérique x120 du OnePlus Open, qui ne s’avère en revanche pas très fiable. Si le smartphone réalise des photos tout aussi satisfaisantes que son rival de jour, il en est malheureusement tout autrement de nuit. En effet et malgré la grande ouverture des capteurs du OnePlus 12, et leur taille conséquente, les clichés nocturnes restent relativement sombres et moins aboutis que ceux du Pixel 8 Pro.

En revanche, les deux smartphones réalisent, d’un côté comme de l’autre, des selfies de bonne facture et profitent d’un mode portrait précis. Concernant la vidéo, les deux modèles peuvent filmer en 4K à 60 FPS dans de bonnes conditions. Toutefois, sans surprise, le smartphone de Google s’en sort mieux la nuit. Le modèle de OnePlus peut quant à lui filmer jusqu’en 8K à 24 images par seconde.

Quoi qu’il en soit, et bien que le OnePlus 12 soit à même d’offrir de belles photos lorsque les conditions lumineuses sont au rendez-vous, le savoir-faire de Google en matière de photographie aura eu une fois de plus raison de la concurrence. Si vous cherchez un photophone ultra polyvalent, le Pixel 8 Pro reste la solution à privilégier.

🔋 L’autonomie : le OnePlus 12 est bien plus endurant

Le Pixel 8 Pro propose une autonomie satisfaisante, mais est toutefois loin d’être un marathonien. Avec sa batterie de 5050 mAh, il a tenu près de 14h à notre test de lecture vidéo. Il lui faut par ailleurs environ 1h20 pour passer de 0 à 100 % avec un chargeur de 30 W, le smartphone étant limité à une charge filaire de 27 W.

Le OnePlus 12 profite pour sa part d’une généreuse batterie de 5400 mAh, répartie en deux accumulateurs distincts de 2700 mAh. De surcroît, le Snapdragon 8 Gen 3 est réputé pour offrir une excellente gestion énergétique, ce qui devrait permettre au smartphone de profiter d’une superbe autonomie. Nous vous confirmerons cela au moment du test. D’autre part, le smartphone est compatible avec la recharge rapide à 100 W, ce qui lui permet de récupérer toute son endurance en un peu moins de 30 minutes, soit trois fois moins de temps qu’il n’en faut au Pixel 8 Pro.

À noter que les deux smartphones acceptent également la charge sans-fil, jusqu’à 23 W pour le Pixel, à condition d’utiliser le Pixel Stand 2. Autrement, cette dernière est limitée à 12 W avec les chargeurs Qi. Le OnePlus 12 est quant à lui compatible avec la charge sans-fil jusqu’à 50 W. Ce qui promet une charge par induction beaucoup plus rapide. La manche est ici remportée par le OnePlus 12.

💰 Le prix : le OnePlus 12 est plus abordable

Bien qu’il ne change en rien la qualité d’un smartphone, le prix est évidemment un autre facteur à prendre en compte dans le choix de sa solution mobile. Les deux marques concurrentes proposent actuellement des remises sur leurs modèles. En effet, d’un côté, Google applique 150 € de remise sur toutes les déclinaisons de son Pixel 8 Pro. OnePlus propose quant à lui une remise de 100 € sur son modèle avec la meilleure configuration, pendant la période de précommande. Voici donc les prix actuels des smartphones et de leurs déclinaisons, ainsi que leurs prix hors promo :

Pixel 8 Pro

128 Go : 949 € , au lieu de 1 099 € ;

, au lieu de ; 256 Go : 1 009 € , au lieu de 1 159 € ;

, au lieu de ; 512 Go : 1 149 €, au lieu de 1 299 €.

OnePlus 12

12 Go/256 Go : 969 € ;

; 16 Go/512 Go : 999 €, au lieu de 1 099 €.

Avec la promo, le Pixel 8 Pro avec 128 Go est le smartphone le plus accessible. Toutefois, pour 20 € de plus, vous profitez du double de stockage chez OnePlus. Chez Google, le modèle de 256 Go est pour sa part affiché à 10 € de plus que la déclinaison de 512 Go chez son concurrent. Enfin, le modèle avec 512 Go de stockage est à 150 € de moins chez OnePlus, par rapport à son équivalent chez le constructeur américain.

En temps normal, hors promotion, 200 € séparent les plus grosses déclinaisons (512 Go). Les versions 256 Go ont également une différence de prix de 190 €. Enfin, la version 128 Go du Pixel 8 est proposée à 130 € de plus que la version 256 Go chez son rival. Comme si cela ne suffisait pas, le constructeur chinois offre une coque de protection et des écouteurs OnePlus Buds Pro 2 (179 €) pour toute précommande effectuée. Quoi qu’il en soit, le OnePlus 12 est résolument moins cher que son concurrent. Nous lui accordons donc ici le point.

🏆 OnePlus 12 vs Google Pixel 8 Pro : qui l’emporte ?

Concrètement, nous sommes en présence de deux très bonnes propositions sur le segment haut de gamme. Si Google mise avant tout sur la photo et son expérience utilisateur, grâce à ses fonctionnalités d’IA, le OnePlus 12 propose quant à lui de meilleures performances, une autonomie plus confortable, et un écran de meilleure facture. Il faut également prendre en compte la durabilité des deux smartphones, étant donné que Google prévoit sept ans de mises à jour, contre quatre à cinq ans pour son rival. Rappelons également que le smartphone chinois n’est pas étanche, contrairement au Pixel. Toutefois, le OnePlus 12 est bien plus abordable que son concurrent, ce qui peut faire pencher la balance en sa faveur.

Au terme de ce comparatif, le OnePlus 12 remporte le match 5 points à 3. Mais comme vous l’aurez compris, cette victoire n’est absolument pas objective, étant donné que les deux smartphones répondent chacun à des besoins différents. Il vous appartient donc de déterminer quelle solution est la plus à même de vous correspondre.

