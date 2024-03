Le OnePlus 13 serait le premier téléphone équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 4

Concept de smartphone OnePlus

La sortie du OnePlus 12 est maintenant passée, le fabricant de smartphones chinois se tourne vers l’avenir. Et quel avenir ! Son successeur, le OnePlus 13, serait le premier téléphone a intégrer la puce Snapdragon 8 Gen 4, le SoC de Qualcomm qui promet tant. Cette information nous vient de Chine, plus précisément du leaker Pikachu sur Weibo.

Snapdragon 8 Gen 4 et le OnePlus 13 devraient sortir dans un an

Notre test du OnePlus 12 publié le 14 février révélait “un flagship killer qui avait de quoi faire trembler les rois“. Celui-ci est équipé du Snapdragon 8 Gen 3 dévoilé par Qualcomm en octobre. C’est donc un smartphone encore très récent, sorti le 6 février en France. Le OnePlus 13 ne devrait donc voir le jour que d’ici onze mois.

Par conséquent, cela place Snapdragon 8 Gen 4 à la même échéance. Un Snapdragon Summit a déjà été confirmé pour octobre cette année par un dirigeant de Qualcomm, lors du MWC 2024. Interrogé par des participants au salon à Barcelone, celui-ci confirmait que Snapdragon 8 Gen 4 serait bien présenté lors de cet évènement.

OnePlus volerait la place de Xiaomi avec Snapdragon 8 Gen 4

Mais des prédictions à un tel horizon sont bien sûr à prendre avec des pincettes. Par exemple, nous avions entendu que le Galaxy S25 intègrerait Snapdragon 8 Gen 4, avant qu’un autre leaker ne réfute cette information.

C’est d’autant plus suspect que Xiaomi est généralement le premier fabricant de smartphone à annoncer un smartphone équipé de la puce Snapdragon de nouvelle génération. Ce n’est pas systématique, mais ce cas de figure s’est vérifié à plusieurs reprises, notamment avec le Xiaomi 14, sorti en Chine le 26 octobre. OnePlus pourrait cette fois-ci avoir le privilège de s’équiper en Snapdragon 8 Gen 4 le premier, si l’on en croit Pikachu.

Ce qui est en tous cas certain, c’est que la future puce de Qualcomm sera un monstre de puissance : un premier benchmark a révélé qu’elle bat des records de performance. Le SoC devrait présenter plusieurs caractéristiques innovantes, dont l’utilisation des nouveaux cœurs Oryon développés en interne par Qualcomm.

Outre ces informations sur le OnePlus 13 et son SoC, Pikachu affirme que le OnePlus Ace 3V serait le premier à recevoir la nouvelle puce Snapdragon 7. Ce smartphone au prix plus raisonnable aurait également droit à un écran de 1,5K, une batterie de 5 500mAh et une charge de 100W.

Source : Weibo