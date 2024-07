OnePlus Nord 4 : prix, date de sortie, tout savoir sur le nouveau smartphone milieu de gamme

Crédit : OnePlus

OnePlus tenait ce mardi sa conférence d’été à Milan. Le fabricant chinois de smartphones avait deux nouveaux produits à annoncer avec la tablette OnePlus Pad 2, mais surtout le OnePlus Nord 4. Ce nouveau smartphone milieu de gamme est avant tout est synonyme de virage sur l’IA pour OnePlus. La firme parviendra-t-elle à convaincre ?

Quelle date de sortie et quel prix pour le OnePlus Nord 4 ?

Le OnePlus Nord 4 est disponible à la commande en France depuis la présentation du mardi 16 juillet 2024. Le téléphone est plus cher que son prédécesseur : 499 euros, quand le OnePlus Nord 3 ne coûtait que 399 euros à sa sortie. Heureusement, la configuration de base est plus solide, comme nous le verrons.

Quel design pour le OnePlus Nord 4 ?

L’appareil est construit à partir d’une structure d’un seul tenant en en aluminium. La firme affirme que cette forme métallique assure “durabilité, beauté, permanence et solidité“. Pour les couleurs, elles suivent la palette “Nordtones” de l’entreprise. Il s’agit d’une peinture bicolore avec une partie supérieure en métal poli et une partie inférieure en revêtement mat :

Obsidian Midnight (noir)

Oasis Green (vert)

Mercurial Silver (argent)

Crédit : OnePlus

Le Nord 4 sera le modèle le plus fin de la gamme, avec une épaisseur de 7,99 mm. La société déclare qu’en raison de son armature en aluminium, elle a dû déplacer certains composants pour conserver un smartphone léger, à 200 grammes. Ainsi, les lentilles de l’appareil photo ont été déplacées à l’horizontale plutôt qu’à la verticale. Cela permet à OnePlus d’installer une carte mère plus petite pour donner plus d’espace à la batterie.

Quelle fiche technique pour le OnePlus Nord 4 ?

Pour animer le OnePlus Nord 4, on trouve un chipset Snapdragon 7 Plus Gen 3 : c’en est fini du processeur Mediatek du Nord 3. La configuration de base est fixé à 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage. Il est possible d’aller jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et un espace de stockage maximal de 512 Go en déboursant 549 euros, c’est-à-dire 150 euros de plus.

La batterie est particulièrement solide, à 5500 mAh. Elle aurait été testée pour survivre à plus de 1 600 cycles de charge, sur quatre ans d’utilisation, avec plus de 80 % de sa capacité d’origine. C’est plus de trois fois que la moyenne pour un smartphone, selon OnePlus. Elle offre le support la recharge rapide 100W SuperVOOC de OnePlus, toutefois il faudra s’offrir le chargeur adapté.

Le smartphone intègre un écran de 6,74 pouces AMOLED en résolution 2772 x 1240 (FHD+), avec un rafraîchissement 120 Hz. L’affichage en extérieur, ne sera pas un problème avec une luminosité de plus de 2000 nits : à titre de comparaison, c’est légèrement supérieure à ce que fait Apple avec l’iPhone 15. Le revêtement AquaTouch permettra d’interagir avec le smartphone même lorsque l’écran est mouillé.

L’appareil photo du OnePlus Nord 4 est dans la norme de ce que l’on trouve dans cette gamme de prix. Il intègre un capteur principal signé Sony de 50 mégapixels, le LYT-600 et un capteur ultra grand-angle 8 mégapixels IMX355. À voir en test si cela fournit des photos de qualité.

En matière de software, OnePlus promet 4 années de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour de sécurité pendant 6 ans. C’est équivalent à ce que proposent les constructeurs Android désormais pour leurs flagships.

Quelle fonctionnalités d’IA embarque le OnePlus Nord 4 ?

Les principales fonctionnalités mises en avant par OnePlus pour son prochain smartphone sont :

AI Eraser et Cutout : il s’agit d’une gomme magique similaire à celle de Google pour supprimer les éléments indésirables des photos, ainsi que d’un lasso permettant de le faire manuellement. Cet outil sera rejoint “plus tard dans l’année” par deux autres effets de retouche photo, AI Best Face et AI Clear Face. Le premier permettra de générer les yeux d’une personne sur une photo de groupe, au cas où elle les aurait fermé au mauvais moment. Le deuxième améliorera la résolution des visages.

AI Speak & AI Summarise : ces fonctionnalités permettront de tirer et de résumer des informations issues de divers sites web et applications. Ils seront rejoint par des fonctionnalités d’enregistrement plus tard en 2025, permettant d’obtenir une transcription de réunion ainsi que de la synthétiser en un court résumé.

AI Writer : un outil d’aide à l’écriture pour composer de longs messages à partir de courts prompts.

Ces fonctionnalités ressemblent à ce qu’on pu voir débarquer sur les Pixel depuis un peu plus d’un an, puis chez Samsung avec Galaxy AI. Comme une pique au géant sud-coréen, Kinder Liu, PDG de OnePlus, déclare que « on n’a pas besoin de toute une galaxie pour profiter de tous les avantages de l’IA – il suffit d’un OnePlus Nord ».

L’intelligence artificielle ne s’arrête pas seulement aux fonctionnalités destinées à l’utilisateur. Elle vient aussi accélérer le matériel, grâce au moteur Trinity. Il permet au Nord 4 d’affiner ses performances à l’aide de divers outils. Par exemple, sa composante CPU-Vita peut augmenter la fréquence du processeur lorsque la situation l’exige, ou de la réduire lorsque l’appareil est inactif : de quoi affiner l’autonomie du smartphone. Le moteur Trinity agirait au niveau de tous les composants pour optimiser leur fonctionnement grâce à l’IA.