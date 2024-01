OnePlus 12 : son prix et sa date de sortie en France révélés, les précommandes sont ouvertes !

OnePlus a révélé la date de sortie et le prix du nouveau OnePlus 12 en France. Après plusieurs mois de disponibilité en Chine, les précommandes pour ce smartphone haut de gamme sont ouvertes, avec une réduction et des écouteurs en cadeau.

© OnePlus

Après quelques mois de doutes à cause de rumeurs autour d’une cessation d’activité de OnePlus et d’Oppo en France, nous voilà fixés. Le OnePlus 12 sort le 6 février dans notre pays. Comme révélé précédemment par mégarde par la page Inde de OnePlus, le smartphone est présenté aujourd’hui ce mercredi 24 janvier, avec l’ouverture des précommandes sur le site officiel du fabricant de smartphones.

Ceux qui feront confiance à OnePlus pour leur livrer un appareil de qualité sans l’essayer bénéficieront d’un cadeau : une paire d’écouteurs OnePlus Buds Pro 2. Toutefois, il faudra mettre la main au porte-monnaie, d’autant plus que la marque augmente ses prix par rapport à son flagship précédent.

Quels sont les prix du OnePlus 12 en France ?

Sur le site de OnePlus, le nouveau smartphone est proposé en deux versions :

12 Go de RAM / 256 Go de stockage : 969 euros

16 Go de RAM / 512 Go de stockage : 1099 euros

Pour ce second modèle, OnePlus propose toutefois une réduction à la précommande de 9%. Cette ristourne permet de ne pas dépasser la barre des 1 000 euros, à pile poil 999 euros. À titre de comparaison, le OnePlus 11 était disponible à sa sortie à 849 euros pour la version 8 Go de RAM / 128 Go de stockage, ou à 919 euros pour la configuration 16 Go de RAM / 256 Go de stockage.

Les versions chinoises avec 1 To de stockage semblent malheureusement absentes. Voici un petit tableau récapitulatif des autres caractéristiques techniques du OnePlus 12 :

Dimensions 163.3 x 75.8 x 9.2 mm Poids 220 g Écran AMOLED LTPO 6,82″ – 1 à 120 Hz – QHD+ (3168 x 1440 pixels – 2K) – 510 ppp – 4 500 nits Système d’exploitation OxygenOS 14 (basé sur Android 14) Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive (RAM) 12, 16 ou 24 Go LPDDR5X Capacité de stockage 256, 512 Go ou 1 To UFS 4.0 Appareils photo arrière 50 + 48 + 64 Mpx Appareil photo avant 32 Mpx Batterie 5400 mAh Puissance de charge 100 W (filaire) et 50 W (sans-fil) Connectivité USB-C, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Indice d’étanchéité IP65

Pour la partie photo, le OnePlus 12 dispose comme capteur principal du Sony Lytia 50 mégapixels, d’un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels, ainsi que d’un objectif ultra grand-angle 48 mégapixels.

Comme annoncé, OnePlus promet quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité. C’est bien, mais c’est beaucoup moins que d’autres ténors du secteur comme Samsung, qui promet des mises a jour Android record de 7 ans pour le Galaxy S24.

Pour rappel, le smartphone est disponible depuis décembre en Chine. Plusieurs utilisateurs chinois sur Weibo ont signalé un souci au niveau du contrôle qualité sur la chaîne de production du OnePlus 12. Un espace assez proéminent entre le capteur photo et la vitre arrière, annulant son étanchéité. Espérons que OnePlus aura corrigé ce défaut pour la version mondiale de son vaisseau amiral.

TL;DR Le OnePlus 12 sera disponible à partir du 7 février en France.

Les précommandes sont ouvertes dès maintenant, avec des écouteurs OnePlus Buds Pro 2 en cadeau.

Deux versions sont disponibles, sans les version 1 To de stockage vues en Chine.

Source : OnePlus