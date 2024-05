Opel à l’assaut du marché des voitures électriques abordables avec un modèle à moins de 25 000 €

Concept d’une Opel à 25 000 €

Alors que les prix des voitures électriques commencent à peine à baisser, Opel annonce l’arrivée d’un nouveau modèle qui pourrait bien rebattre les cartes. Avec un prix de départ fixé sous la barre des 25 000 €, cette future citadine électrique vise clairement les Renault R5 E-Tech et Citroën ë-C3, toutes deux affichées à un prix similaire.

Un cousin de la Citroën ë-C3, avec un design compact et un prix attractif

Cette nouvelle Opel devrait partager sa plateforme et sa motorisation avec la Citroën ë-C3. Cela signifie qu’elle devrait être équipée d’un moteur électrique de 115 chevaux et d’une batterie de 44 kWh, offrant une autonomie d’environ 320 km. Une version avec une batterie plus grande et une autonomie de 400 km est également envisagée.

Si aucune information officielle n’a encore été dévoilée concernant le design de cette nouvelle Opel, tout laisse à penser qu’elle sera plus compacte que la Frontera, le SUV électrique récemment lancé par la marque. Son prix attractif de moins de 25 000 € devrait lui permettre de séduire une large clientèle, en particulier les citadins à la recherche d’une voiture électrique pratique et abordable.

L’Opel Frontera

Avec cette nouvelle citadine électrique, Opel espère clairement faire face à la concurrence croissante des constructeurs chinois (BYD et consorts), qui proposent des modèles de plus en plus performants à des prix très compétitifs. La marque allemande souhaite également séduire de nouveaux clients et ainsi augmenter ses parts de marché sur le marché des voitures électriques.

Opel devrait dévoiler plus d’informations sur cette nouvelle citadine électrique dans les prochains mois. La commercialisation est prévue pour 2025, avec une version à moins de 20 000 € également envisagée. Reste à savoir si Renault et Citroën répondront à cette offensive en baissant les prix de leurs modèles respectifs.

Source : Automotive News Europe