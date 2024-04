Voitures électriques : 2 000 km d’autonomie, la révolution des batteries solides est en marche

IM L6 © MG

Les futures voitures électriques pourraient bientôt franchir un nouveau cap avec une autonomie stupéfiante de 2 000 km grâce à une innovation majeure : la batterie solide. Cette avancée, développée par l’entreprise chinoise Talent, promet de changer notre approche de la mobilité électrique.

Les batteries solides de Talent promettent de doubler l’autonomie des voitures électriques

Jusqu’à présent, la Nio ET5 détenait le record avec une autonomie de 1 055 km, une prouesse déjà remarquable. Cependant, les batteries solides de Talent pourraient doubler cette capacité. Leur secret ? Une densité énergétique de 720 Wh/kg, contre 360 Wh/kg pour les meilleures batteries semi-solides actuelles. En clair, cela signifie que ces nouvelles batteries peuvent stocker plus d’énergie pour un poids équivalent, ouvrant la voie à des voitures électriques capables de parcourir près de 2 000 km sans recharger.

La batterie solide de Talent n’est pas juste une amélioration incrémentale ; c’est une transformation. Imaginez : avec une capacité doublée, les voitures électriques pourraient atteindre des autonomies comparables, voire supérieures, à celles des véhicules à combustion, éliminant l’un des derniers obstacles majeurs à l’adoption massive des VE. De plus, les performances de recharge pourraient également s’améliorer significativement, réduisant potentiellement le temps nécessaire à quelques minutes.

À lire : Nissan prévoit de lancer son premier véhicule électrique avec une batterie solide d’ici 2028

Ce progrès technologique pourrait signifier que des voitures comme l’IM L6 de MG, attendue avec une autonomie de 800 km WLTP en 2024, ne sont que le début. Bien que la question de savoir qui a besoin de 2 000 km d’autonomie reste pertinente, cette avancée offre une flexibilité sans précédent pour les longs trajets, tout en réduisant le besoin de recharge fréquente.

C’est un pas de plus vers une mobilité électrique sans compromis, où les véhicules électriques ne sont pas seulement choisis pour leur impact environnemental moindre, mais aussi pour leur supériorité en termes de commodité et de performance.

En attendant, l’industrie automobile et les consommateurs observent attentivement. Les batteries solides de Talent ne sont encore qu’au stade prototype — Toyota envisageait initialement de les sortir d’ici 2025 —, mais leur potentiel est indéniable.Avec une production envisagée dans les prochaines années, et l’IM L6 de MG qui pourrait être l’une des premières à en bénéficier, l’ère des voitures électriques à ultra-haute autonomie est peut-être plus proche que nous le pensons.