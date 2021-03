OPPO Find X3 Pro : tous les coloris du smartphone ont été dévoilés dans une vidéo

Dans la vidéo, le smartphone apparaît avec quatre couleurs différentes, noir brillant, bleu, jaune et blanc. Ces coloris semblent légèrement différents des rendus qui avaient été dévoilés précédemment.

OPPO Find X3 Pro tous les coloris – Crédit : Weibo

Lorsque WinFuture avait dévoilé les caractéristiques techniques du smartphone, nous avions pu découvrir deux coloris, noir brillant et bleu foncé. Cependant, sur la vidéo de prise en main, ceux-ci semblent beaucoup plus clairs que sur les rendus. On constate également la présence de deux nouvelles couleurs : jaune et blanc.

La vidéo ne montre aucun modèle avec un dos en cuir vegan comme c’était le cas sur le modèle précédent l’année dernière, l’OPPO Find X2 Pro que nous avions pu tester. Il faudra attendre la présentation officielle pour savoir si le fabricant chinois va se contenter de ces modèles brillants et mats.

OPPO Find X3 Pro : prix et disponibilité

On sait que le Find X3 Pro d’OPPO sera commercialisé à 1149 euros pour la version avec 256 Go de stockage. En comparaison, le Find X2 Pro était sorti l’année dernière à 1199 euros. OPPO a certainement fait le choix de réduire ses tarifs pour rester compétitifs face à ses concurrents comme Samsung et Xiaomi, qui ont eux aussi décidé de baisser leurs prix sur cette génération.

OPPO devrait dévoiler officiellement l’OPPO Find X3 Pro, mais aussi le Find X3 Neo et le Find X3 Lite le 11 mars prochain. Cependant, il faudra attendre jusqu’au 31 mars pour les précommander. Ils seront ensuite lancés officiellement le 14 avril prochain, selon les informations du célèbre leaker Jon Prosser.

Pour l’instant, on ne sait pas si le smartphone sera vendu dans tous les coloris visibles dans cette vidéo, ou s’il ne sera proposé qu’en Noir brillant et bleu. Ce qui est sûr, c’est que les smartphones seront toujours livrés avec leur adaptateur secteur, contrairement à ceux de Samsung et d’Apple, et qu’il faudra encore attendre plusieurs semaines avant de pouvoir les prendre en main.

Source : Weibo