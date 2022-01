Oppo Find X5 Pro : images volées, caractéristiques, une fuite révèle une flopée d’infos

Deux clichés volés de l’Oppo Find X5 Pro – Crédit : @Andy001231 / Weibo

Le chiffre 4 portant malheur en Asie, Oppo passera directement au Find X5 Pro pour succéder au Find X3 Pro. Un smartphone très attendu qui s’était déjà dévoilé le mois dernier dans des rendus publiés par le célèbre leaker @OnLeaks. L’occasion de constater que le téléphone était équipé de trois capteurs photo dorsaux alors que son prédécesseur en possédait quatre. L’objectif microscope du Find X3 Pro, dont vous pouvez retrouver le test ici, est visiblement remisé au placard.

Mais alors que sa sortie se rapproche inexorablement, un autre insider a mis en ligne des clichés volés du flagship sur le réseau social Weibo. Derrière cette fuite qui semble crédible, on retrouve le leaker @Andy001231. Sur l’un des clichés, la mention « OPPO Find X5 Pro » est lisible dans les paramètres, preuve que le constructeur a bel et bien sauté le chiffre 4. En outre, le module photo arrière est composé de trois capteurs, comme le soulignait la précédente fuite.

Oppo Find X5 Pro : un photophone très prometteur

Sur le dos de l’appareil, on peut également observer la mention Hasselblad, le constructeur suédois d’appareils photo. Une collaboration prometteuse qui devrait permettre à Oppo de rester dans le haut du panier des photophones. D’autant que le Find X5 Pro bénéficiera de la puce MariSilicon X, spécialement calibrée pour le traitement des images. Toujours selon l’informateur, le smartphone serait armé d’un capteur de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels ainsi qu’un téléobjectif de 13 mégapixels.

Sous le capot, le téléphone pourrait compter sur une puce Snapdragon 8 Gen 1 et une batterie de 5000 mAh. Celle-ci fonctionnerait avec la recharge rapide 80W. Du reste, le smartphone serait pavé d’un écran LTPO 2K ayant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il ne reste désormais plus qu’à attendre l’officialisation qui ne devrait plus trop tarder. En attendant, voici ce que l’on sait sur l’OPPO Find X5 Lite, le smartphone le plus abordable de la gamme.