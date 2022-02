Oppo Find X5 Pro : une sortie le 24 février, aux côtés d’une montre et d’une tablette

La dernière affiche du Find X5 diffusée par OPPO dévoile le futur flagship du groupe à côté de ce qui semble être une tablette et potentiellement, une montre. Une deuxième affiche précise qu’Oppo tiendra le 24 février prochain à 12:00 une conférence où ses nouveaux smartphones et produits seront introduits.

Oppo conférence le 24 février © Oppo

Flopée de nouvelles informations ce matin pour Oppo, qui s’apprête à dévoiler ses nouveaux produits. La firme a enfin fixé une date à laquelle ses smartphones Find X5 seront présentés. En l’occurrence, les appareils haut de gamme d’Oppo seront dévoilées le 24 février 2022 à 12 h 00, comme c’était pressenti, lors d’un événement qui pourra être visionné via le site Web de l’OEM.

Mais ce n’est pas tout. Cette date et cette heure suggèrent que le lancement fera partie, ou du moins coïncidera avec, une apparition au MWC 2022 de la part d’OPPO. De plus, la société à laissé entendre qu’il pourrait y avoir encore plus de nouveautés lors de ce salon technologique, si l’on en croit une affiche dévoilée (à voir en bas de l’article).

L’Oppo Find X5 Pro, l’Oppo Watch et l’Enco X Lines ?

En effet, cette nouvelle affiche (publiée via Weibo) montre un téléphone de la série Find X5 tel qu’il pourrait ressembler en édition transparente (voir ci-dessous). À ses côtés, un appareil à écran tactile plus grand, qui est donc très probablement l’OPPO Pad tant attendu. Il se murmure qu’elle profiterait d’une configuration assez proche de la tablette de Xiaomi, la Xiaomi Pad 5 et qu’elle profiterait d’un Snapdragon 870 de Qualcomm.

Les deux appareils sont rejoints par d’autres produits, dont une montre qui ressemble de près ou de loin à la Watch ou à la Watch 2, ainsi que des versions transparentes de ce qui pourrait être les écouteurs Enco X2 TWS.

Nous en savons déjà beaucoup sur ces smartphones : le Find X5 et Find X5 Pro utiliseront une puce maison MariSilicon X, spécialement calibrée pour le traitement des images, avec un capteur principal de 50 MP IMX766 sur le Pro et une collaboration avec Hasselbad. Sous le capot, le téléphone pourrait compter sur une puce Snapdragon 8 Gen 1 et une batterie de 5000 mAh.

En plus d’embarquer les derniers composants du marché, le design de l’Oppo Find X5 promet de surprendre, comme en témoigne ces précédentes photos volées que nous vous avions précédemment diffusées. Vous pouvez retrouver l’affiche juste ci-dessous.