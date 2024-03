Orange : une application va remplacer ses box TV, essayez-la en avant-première

© Orange

Orange communiquait récemment sa décision d’augmenter les prix de ses offres Open de 2 €/mois à partir d’avril prochain. Un choix particulièrement impopulaire, surtout que l’opérateur avait déjà appliqué une hausse de certains de ses abonnements en octobre dernier.

Pour ne pas se retrouver dans la même situation que SFR, qui perd de plus en plus d’abonnés et pour faire face à Free et sa nouvelle Freebox Ultra, Orange compte innover. L’opérateur va bientôt tester une application Android TV et Apple TV pour remplacer ses décodeurs.

Orange va tester une application sur Smart TV pour remplacer ses box

Et si Orange damait le pion à Free, souvent reconnu pour être l’opérateur le plus innovant comme le montre sa Freebox Ultra compatible avec le Wi-Fi 7 ? L’entreprise cherche actuellement des clients équipés d’une clé ou d’un boîtier Android TV ou Apple TV pour tester en avant-première sa future application Smart TV.

Elle permettrait à l’abonné d’accéder à tous ses contenus sur différents écrans et remplacerait ainsi le traditionnel décodeur, comme l’explique Le Lab d’Orange. L’expérience démarrera le 8 avril prochain et durera deux mois pour les abonnés sélectionnés.

Orange ne donne pas plus de détails sur son nouveau service, mais ces quelques lignes suffisent à comprendre dans quelle direction l’opérateur veut se diriger. Si un client peut accéder à son contenu sans box TV, cela pourrait représenter une économie importante pour les deux parties. Il s’agirait d’un bon moyen de proposer une offre TV à moindre prix après les récentes hausses.

Pour l’heure, difficile de savoir quand cette nouvelle application d’Orange pourrait arriver sur nos téléviseurs connectés après cette phase d’expérimentation. Bien sûr, il faudrait toujours disposer d’un serveur physique pour profiter d’une connexion Internet.

Rappelons que la Livebox Max Fibre d’Orange offre jusqu’à 5 Gbit/s en débit descendant et 1 Gbit/s en débit montant. Jusqu’au 10 avril, les nouveaux clients bénéficient de deux mois offerts pour toute nouvelle souscription à une offre Livebox Fibre.