Oscars 2024 : vous êtes en danger si vous regardez illégalement les films nommés

NordVPN a analysé les liens lorsque vous cherchez : “Regarder [films] gratuitement”

Selon son étude, les pirates profitent des Oscars pour mener des attaques

Chercher à regarder illégalement les films nommés représente donc un danger pour votre sécurité

Les Oscars arrivent prochainement et forcément, de nombreux internautes tentent de pirater les films nommés. Ce qui étonne très peu lorsque l’on sait que la pratique a explosé en 2023, cette année n’y échappera sûrement pas. Mais attention puisque selon NordVPN, les pirates profitent de la cérémonie pour mener des cyberattaques.

Les Oscars sont du pain béni pour les pirates

© NordVPN

Malwares, virus et autres pages de phishing, les pirates mènent des attaques pour piéger ceux qui tentent de télécharger illégalement les films nommés aux 96ème Oscars comme Oppenheimer, Barbie ou Killers of the Flower Moon. Pour mener son étude, NordVPN s’est reposé sur les résultats de la recherche : “Regarder [film] gratuitement”. Puis les liens ont été analysés par VirusTotal.

Parmi tous les films, NordVPN dresse la liste de nombreux risques entre les liens de phishing, les liens suspicieux ou encore les liens malveillants. La société présente ensuite le total des menaces et, sans surprise, Oppenheimer est premier avec 19. Fierté française, dans un sens, Anatomie d’une chute est 4ème avec 11 pour le total des menaces. Parmi les autres films, on retrouve Barbie en second, Poor Things, Past Lives ou encore La Zone d’Intérêt. Des films bénéficiant d’un large engouement de la part des spectateurs dans le monde. Bref, du pain béni pour les pirates.

Selon Adrianus Warmenhoven, conseiller en cybersécurité de NordVPN, regarder gratuitement des films nommés aux Oscars n’est “pas la solution face aux risques que cela implique”.

Fait notable de cette étude, contrairement à des moteurs de recherche comme Google, X ne modère que très peu le contenu malveillant. NordVPN constate une hausse des liens vérolés publiés sur le réseau social tenu par Elon Musk sans que la modération n’agisse.

Sans justifier le piratage qui est totalement illégal et dommageable pour les ayants droit, tous les films nommés aux 96ème Oscars ne sont pas accessibles à tous. Entre les limitations géographiques et l’absence de distributeurs dans certains territoires, beaucoup d’internautes sont tentés par l’illégalité. Il faut également noter que les œuvres sont répartis sur diverses plateformes de streaming qui demandent donc plusieurs abonnements mensuels. Un coût pour beaucoup en pleine période d’inflation.

Quant à la VOD, il faut compter 3-4 euros/film alors louer l’ensemble de la compétition revient très cher aussi. Par exemple, les films coûtent 4,99 euros la location en HD chez Canal VOD.