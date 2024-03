Téléchargement illégal : le piratage de ce film a explosé depuis les Oscars

Les pirates veulent voir le grand gagnant des Oscars et téléchargent illégalement Oppenheimer. Depuis l’édition 2024, le piratage du film a bondi de 135%. C’est le cas des autres œuvres nommées lors de la cérémonie.

© Universal Pictures

Depuis les Oscars 2024, le piratage du grand gagnant Oppenheimer a augmenté de 135%

Les autres films nommés aux Oscars sont également concernés par le phénomène

Les récents Oscars ont été placés sous le signe des réalisatrices avec le triomphe de Barbie et Anatomie d’un chute (cocorico !). Mais il ne peut y avoir qu’un grand gagnant et c’est Christopher Nolan qui est rentré en Angleterre avec sa statuette sous le bras pour Oppenheimer, le biopic sur la création de la bombe nucléaire. Forcément, ce succès booste le piratage du film.

+135% de téléchargements illégaux pour Oppenheimer depuis les Oscars

Le piratage a explosé en 2023. Malgré tout, en France, la pratique tend à baisser selon une récente étude. Mais quoi qu’il en soit, le phénomène est là et le téléchargement illégal ne s’arrête pas. Encore moins lorsqu’un film bénéficie d’une large couverture médiatique comme Oppenheimer de Christopher Nolan. Attirant les curieux, le film se retrouve massivement piraté avec une hausse de 135% du piratage depuis sa victoire à la cérémonie des Oscars 2024.

© TorrentFreak

Nul doute que la France a une bonne place parmi les téléchargements illégaux lorsque l’on sait que la pratique cartonne chez nous. À tel point que les autorités multiplient les opérations pour enrayer le phénomène et se font même féliciter par Hollywood pour leurs efforts.

Pour rappel, Oppenheimer est disponible en VOD à la location à 4,99 € environ ou en version physique pour les amateurs. Mais cette offre légale n’a pas empêché le téléchargement illégal de bondir. Malgré ce manque à gagner, le long-métrage reste un succès commercial puisque son box-office flirte avec le milliard de dollars de recettes pour un budget de 100 millions de dollars.

Les autres films des Oscars sont touchés par le phénomène

Oppenheimer n’est pas le seul à être massivement piraté depuis la diffusion des Oscars. Plusieurs films en compétition affichent des hausses comme le rapporte TorrentFreak :

Barbie : +28%

: +28% Killers of the Flower Moon : 30%

: 30% Poor Things : 39%

: 39% La Zone d’intérêt : 116%

Barbie était le second grand favori de la soirée et étonnement, son piratage reste moindre que pour Oppenheimer. Malheureusement, il faudra ranger nos drapeaux français puisqu’il n’y a pas de données pour Anatomie d’une chute. Dommage puisque le film est très populaire dans le monde et a tout de même reçu la Palme d’or à Cannes, rien que ça. Il aurait été intéressant de savoir si le long-métrage de Justin Triet est aussi touché par le phénomène.