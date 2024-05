Téléchargement illégal : voici les 10 films les plus piratés en mai, avec une surprise

Le piratage n’est pas mort. Découvrez le classement des films les plus téléchargés illégalement cette semaine, avec un nouveau roi : Godzilla Minus One, qui détrône Dune : Part Two.

Le streaming payant n’a qu’à bien se tenir : chaque semaine, TorrentFreak dévoile le classement des films les plus téléchargés illégalement. Et cette semaine, on assiste à un coup de force : Godzilla Minus One s’empare de la première place, détrônant le très apprécié Dune 2.

Les films les plus piratés en mai 2024

Godzilla revient en force, mais cette fois, il ne s’agit pas d’affronter l’humanité. Le mystérieux Godzilla Minus One intrigue les internautes et caracole en tête du classement. Difficile d’en savoir plus sans aller voir le film (légalement, on insiste), mais son synopsis laissant présager un univers original semble avoir piqué la curiosité des pirates du web.

Top 10 des films les plus piratés de la semaine du 06 mai 2024 (avec notes IMDB) :

1. Godzilla Minus One (8.1)

2. Dune : Part Two (8.8)

3. Arcadian (5.6)

4. The Idea of You (6.5)

5. Monkey Man (7.1)

6. Kung Fu Panda 4 (6.4)

7. Chief of Station (4.7)

8. Love Lies Bleeding (6.9)

9. Dune : Part One (8.0)

10. The Beekeeper (6.4)

Dune 2, pressenti pour dominer le box-office mondial, arrive en seconde position. La patience semble avoir ses limites pour les fans de l’univers de Frank Herbert qui souhaitent découvrir la suite des aventures de Paul Atréides puisqu’il était en top des films les plus téléchargés pendant longtemps.

Surprise du chef, Arcadian s’incruste sur la troisième marche du podium. Sorti récemment, ce film au score IMDb moyen (5.6) bénéficie sans doute d’un effet nouveauté qui motive les téléchargements illégaux.

Parmi les autres entrées notables, on retrouve The Idea of You, une comédie romantique portée par un casting alléchant, et Monkey Man, qui pourrait bien être la prochaine pépite du cinéma d’action. Les franchises bien ancrées ne sont pas en reste, avec Kung Fu Panda 4 qui continue de séduire petits et grands.

Cette semaine, on note également le retour dans le classement de Love Lies Bleeding, un thriller psychologique qui semble avoir trouvé son public. Dune 1 complète la liste, prouvant l’intérêt persistant pour la saga. Enfin, The Beekeeper ferme la marche, et on lui souhaite de grimper au classement.