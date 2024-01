Outlook en panne : des utilisateurs n’arrivent plus à consulter leurs mails

© Microsoft

En 2012, Microsoft mettait en ligne pour la première fois son webmail Outlook destiné à remplacer l’historique Hotmail. L’application a fait beaucoup de chemin depuis. Outlook pourrait bientôt rédiger vos mails à votre place grâce à l’intelligence artificielle, lui qui accueille déjà plus fonctionnalités dopées à l’IA sur Windows 11.

Malgré tout, Outlook connaît aussi quelques dysfonctionnements, comme le bug qui désactivait la protection des liens. Cette fois, les utilisateurs du webmail ne peuvent tout simplement plus se connecter à leur compte depuis leur client de messagerie.

Outlook subit une panne, Microsoft alerte les utilisateurs

Ce n’est pas vraiment le bon moment pour vous créer une adresse Outlook. Des utilisateurs n’arrivent plus à se connecter à leur compte en passant par leur client de messagerie depuis le 23 janvier dernier. Une boîte de dialogue leur demande d’entrer leur mot de passe, mais elle ne disparaît pas même après avoir entré la bonne information. Microsoft communique sur ce problème particulièrement gênant dont il a pris connaissance.

À lire > Outlook web : les 12 meilleures astuces pour gérer votre boîte mail

« Certains utilisateurs ont signalé que la connexion avec un mot de passe fonctionne pour se connecter, mais revient ensuite à un état déconnecté. L’équipe Outlook enquête sur ce problème, et nous mettrons à jour ce sujet dès que nous aurons du nouveau », indique la firme de Redmond sur son blog.

Les problèmes de connexion touchent notamment Outlook 2013, Outlook 2016 et Outlook pour Microsoft 365. D’autres clients de messagerie comme Thunderbird ou Mailbird rencontrent les mêmes soucis depuis quelques jours.

Sur Reddit, un utilisateur inquiet explique que supprimer son mot de passe pour en créer un nouveau ne permet pas de contourner le bug. Pour le moment, Microsoft recommande plutôt aux utilisateurs de se tourner vers le webmail Outlook.com pour accéder à leur messagerie électronique.

« J’ai supprimé et réinstallé l’application, j’ai éteint et rallumé le téléphone, j’ai supprimé et réinscrit le compte, j’ai changé mon mot de passe deux fois, mais rien », se désole un autre utilisateur d’Outlook qui ne reçoit plus aucun mail depuis un petit moment.

Espérons que Microsoft règle ce problème particulièrement gênant dans les prochaines heures. Rappelons qu’il ne s’agit de la première panne subie par Outlook. L’été dernier, une mise à jour de Windows 10 et 11 empêchait tout simplement Outlook de s’ouvrir.