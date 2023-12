Permis de conduire rose : voici la date obligatoire pour le changer avant qu’il ne devienne invalide

Si vous conduisez depuis plus de 10 ans et que vous n’avez jamais égaré votre permis de conduire, vous devez encore probablement disposer du permis de conduire rose en carton. Instauré depuis 1922, ce dernier va être remplacé par le permis de conduire au format carte bleue. On vous explique tout ce qu’il faut savoir.

Délivré depuis le 16 septembre 2013, le nouveau permis de conduire au format CB est un document beaucoup plus sécurisé que le permis de conduire rose cartonné. Par ailleurs, sa matière plastifiée le rend plus difficile à déchirer, et en ce sens beaucoup plus pratique que l’ancien permis. Il est déjà la norme dans la majorité des pays européens, ainsi qu’aux États-Unis.

Vous souhaitez savoir quels sont les avantages de ce permis, comment le demander, ou encore quelle est la date butoir pour le changer ? Voici ce que vous devez savoir.

Si vous êtes toujours en possession du fameux permis de conduire rose, vous avez jusqu’au 19 janvier 2033 pour passer au nouveau permis de conduire. Une fois cette échéance écoulée, le permis rose ne sera plus considéré comme valide aux yeux de la loi.

Les automobilistes qui n’auront pas changé leur permis en temps et en heure s’exposeront à une amende de 11 €, en cas de contrôle de police. Cette dernière pourra être majorée à 38 €. Si vous ne présentez aucun permis lors d’un éventuel contrôle, vous serez dans l’obligation de le soumettre à un poste de police. Dans l’éventualité où vous ne le faites pas, vous serez redevable d’une amende de 135 €.

Si vous perdez votre permis de conduire rose cartonné, que ce dernier est abîmé, ou que vous vous le faites voler, vous devrez faire la demande sur le site de l’ANTS pour en obtenir un nouveau. Le nouveau permis vous sera alors automatiquement attribué, mais vous coûtera 25 euros.

En revanche et si votre permis actuel se porte bien, vous n’avez pas besoin d’effectuer les démarches de changement de permis, contrairement à ce que des SMS frauduleux voulaient faire croire. Pour l’heure, aucune décision n’a été prise concernant les conditions de remplacement de l’ancien permis avant 2033, comme cela est précisé sur le site officiel du gouvernement. Il y est également indiqué qu’une expérimentation est en cours concernant la dématérialisation du permis de conduire via l’application France Identité.

🪪 Quelles sont les avantages du nouveau permis de conduire ?

Le nouveau permis de conduire, mis en place depuis 2013, est un document plastifié qui profite d’un format plus compact, de la taille d’une carte bancaire. Il se révèle ainsi plus pratique à transporter, et étant donné qu’il fait office de pièce d’identité officielle, vous n’êtes pas obligé de sortir avec votre carte d’identité, qui elle, est plus volumineuse.

Le nouveau permis de conduire est également plus résistant et sécurisé que le permis de conduire rose, qui peut être détérioré et falsifié beaucoup plus facilement. Ce document officiel contient en effet une bande MRZ, qui permet de mieux lutter contre la fraude. Par ailleurs et bien qu’il disposait auparavant d’une puce électronique, il faut savoir que cette dernière a été retirée sur les nouveaux permis délivrés après le 15 juillet 2015. À noter également que la reconnaissance du permis rose se limite au niveau européen, contrairement au nouveau qui est reconnu à l’international.

© Envato

Par ailleurs et dès 2024, il sera possible de présenter son nouveau permis de conduire au format dématérialisé, qui est actuellement en cours d’expérimentation. Ce dernier, qui deviendra obligatoire à terme, pourra en effet être stocké sur son smartphone et être présenté au format numérique aux forces de l’ordre.

Les conducteurs en possession du dernier permis de conduire peuvent par ailleurs vérifier leur solde de points en ligne, au même titre que ceux qui disposent de l’ancienne version. Ils doivent pour ce faire utiliser leur numéro de permis, ou numéro NEPH. Le seul bémol du nouveau permis, c’est qu’il doit être renouvelé tous les 15 ans, alors que le permis de conduire rose disposait pour sa part d’une durée de validité illimitée ; toutefois jusqu’en 2033.