Permis de conduire : bientôt une visite médicale obligatoire pour le conserver ?

Le permis à vie risque de disparaître en Europe. L’eurodéputée Karima Delli a soumis un projet de loi visant à imposer aux conducteurs une visite médicale tous les 15 ans. L’objectif est d’éprouver les réflexes, l’ouïe et la vue des automobilistes pour vérifier qu’ils sont bien aptes à conduire.

© Envato

L’actualité autour du permis de conduire est très dense en ce début d’année. Alors que le permis dématérialisé est désormais disponible sur l’application France Identité, l’Europe pourrait bien légiférer sur le précieux sésame en instaurant des garde-fous pour réduire la mortalité routière (20 000 morts en 2022 sur les routes de l’UE).

Dans cette optique, la députée Karima Delli, également présidente de la commission des transports de l’UE, a soumis en septembre dernier une proposition de loi. Celle-ci vise à imposer une visite médicale obligatoire tous les 15 ans aux conducteurs. Visite qui permettra de valider (ou non) le renouvellement de leur permis.

La proposition a été adoptée in extremis par la commission. Elle sera soumise au vote les 27 et 28 février. En cas d’adoption, les Etats membres auront environ deux ans pour se mettre en conformité.

Vers la fin du permis à vie ? Une loi pourrait imposer une visite médicale tous les 15 ans

Cette loi signerait ainsi la fin du permis de conduire à vie. La visite médicale permettrait de vérifier que les automobilistes sont bien aptes à conduire. Vue, ouïe, réflexes… Ils devront passer une batterie de tests pour prouver qu’ils ont toujours les aptitudes requises. Alors que les personnes âgées sont souvent pointées du doigt pour leur propension supposée à provoquer de accidents, les visites médicales concerneront tous les usagers, sans distinction d’âge.

“On ne doit plus raisonner en âge mais en aptitude”, explique l’avocat Vincent Julé-Parade, spécialisé dans la défense des victimes des accidents. “On a un contrôle technique des véhicules, pourquoi ne pas avoir un contrôle médical des conducteurs”, expose-t-il sur le plateau de BFMTV. Notez que certains pays ont déjà instauré un dispositif similaire mais seulement à partir d’un certain âge :

Portugal : examen médical obligatoire à 40, 50, 65 et 75 ans

Portugal : examen obligatoire tous les 2 ans à partir de 75 ans

Pays-Bas : examen obligatoire tous les 5 ans à partir de 75 ans

Grèce, Espagne, République tchèque : examen obligatoire à partir de 65 ans

Danemark, Finlande : examen obligatoire à partir de 70 ans

Italie : examen obligatoire à partir de 50 ans

D’autres pays (Belgique, Hongrie, Roumanie notamment) demandent un certificat médical tous les 10 ans pour renouveler son permis.

Du côté associatif, deux sons de cloche retentissent. Les associations de défense des automobilistes verraient d’un très mauvais œil l’instauration d’une telle loi. 40 millions d’automobilistes a notamment lancé une pétition pour protéger le permis de conduire à vie. “Trouveriez-vous normal que votre permis de conduire puisse soudainement être remis en cause, sans avoir commis d’infraction en ce sens, quels que soient votre âge et vos types de déplacements, et quels que soient vos antécédents en matière de conduite ?” alerte l’association.

La Ligue de défense des conducteurs a également publié une pétition en ce sens. “En dehors de la Finlande, aucun État membre de l’Union européenne ne recueille des données fiables sur l’état de santé des conducteurs impliqués dans des accidents graves”, justifie le texte, assurant en outre que “les conducteurs seniors (catégorie de population qui roule le plus) causent deux fois moins d’accidents mortels que les plus jeunes en meilleure santé”.

A l’inverse, les associations de sécurité routière applaudissent la perspective d’un tel dispositif. “Les pays qui le pratiquent depuis longtemps n’ont pas cherché à l’abandonner même si on a peu d’études qui montrent qu’il aurait des effets très positifs sur l’accidentalité. Et stigmatiser l’âge est une erreur car le problème est plus vaste. C’est une question d’aptitude générale”, explique la Ligue contre la violence routière dans les colonnes du Parisien.

