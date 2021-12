Pixel 6 : des utilisateurs se plaignent de problèmes de réseau depuis la dernière mise à jour

Les Google Pixel 6 et 6 Pro ont reçu la mise à jour de décembre qui corrige plusieurs problèmes, mais elle en a aussi apporté des nouveaux. Plusieurs utilisateurs ont signalé avoir des problèmes de réseau et ne pas pouvoir passer des appels.

La mise à jour de décembre des Google Pixel 6 et 6 Pro a amélioré le lecteur d’empreintes digitales et corrigé plusieurs bugs. Néanmoins, cette mise à jour semble aussi avoir apporté son lot de problèmes. Les signalements sont de plus en plus nombreux sur Reddit, les forums Google et même l’outil Issue Tracker de Google.

Google Pixel 6 – Crédit : Vanja Matijevic / Unsplash

Le problème principal rencontré est une perte de signal réseau. Certains utilisateurs n’arrivent même plus à passer un appel ! D’autres ont des coupures intermittentes de réseau, ce qui les empêche d’avoir une conversation téléphonique. Le bug n’est pas encore corrigé, mais il a été au moins reconnu par Google.

Google assure que la perte de réseau n’est pas liée à la version logiciel du Pixel 6

D’après les différents témoignages, le problème de réseau du Pixel 6 toucherait essentiellement les utilisateurs en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Europe en général. Un utilisateur de Belgique a notamment expliqué qu’il n’a « pas ou peu de signal. Je me demandais déjà si quelque chose n’allait pas avec mon opérateur ».

La mise a été immédiatement pointée du doigt. De nombreux utilisateurs pensent effectivement qu’elle est responsable de ce bug. Cependant, Google affirme que ce n’est pas le cas. Un porte-parole a confirmé à 9to5Google que le problème n’est pas lié à la version du logiciel.

En effet, certains utilisateurs suggéraient que la version du logiciel n’était pas celle qu’ils auraient dû recevoir pour leur région. Selon Google, les deux versions offrent les mêmes fonctionnalités et il n’y a « aucun avantage » à utiliser une version plutôt qu’une autre.

Enfin, le géant de Mountain View a précisé qu’il « enquête activement » sur ce bug pour en déterminer l’origine. Il partagera plus d’informations dès que possible. Les utilisateurs espèrent évidemment recevoir rapidement un correctif. D’ailleurs, ce bug de réseau a un effet boule de neige sur la batterie du Google Pixel 6 qui se vide plus rapidement à cause des pertes de signal.

Source : TechRadar