Pixel 6 et 6 Pro : Google améliore le lecteur d’empreintes digitales et corrige plusieurs bugs

Google a déployé la mise à jour de décembre 2021 pour les Pixel, tous modèles confondus. La mise à jour corrige plusieurs bugs connus des smartphones et elle améliore également le lecteur d’empreintes digitales du Pixel 6 et 6 Pro réputé pour sa lenteur.

Google a commencé le déploiement de la mise à jour de décembre 2021 pour les smartphones Pixel, du Pixel 3a au Pixel 5a. Les Pixel 6 et 6 Pro recevront aussi cette mise à jour plus, mais ils l’auront plus tard ce mois-ci. En attendant, faisons le point sur les nouveautés et correctifs apportés par Google.

La mise à jour de décembre apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs pourront notamment tapoter deux fois le dos de leur Pixel pour ouvrir la caméra Snapchat, et ce même si le smartphone est verrouillé. Un nouveau filtre exclusif aux utilisateurs Pixel sera aussi disponible.

De nouvelles fonctionnalités pour les smartphones Pixel, mais aussi pour les écouteurs Pixel Buds A

Les utilisateurs des Pixel pourront également ajuster la durée pendant laquelle ils appuient sur le bouton d’alimentation pour activer Google Assistant sur Android 12. Avec Now Playing, les utilisateurs pourront même identifier facilement et rapidement le nom et l’artiste d’une chanson écoutée en arrière-plan.

Les écouteurs true wireless Pixel Buds A moins chers que les Pixel Buds bénéficient aussi de cette mise à jour. Les utilisateurs ont accès à de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité d’augmenter les basses. Les écouteurs sont aussi capables de se connecter au précédent appareil auquel ils étaient connectés si le dernier appareil connecté n’est pas disponible. Par exemple, vous écoutiez de la musique avec smartphone, puis votre ordinateur avant d’éteindre celui-ci. La prochaine fois que vous réutiliserez les Pixel Buds A, ils se connecteront au smartphone. Ils détecteront effectivement que l’ordinateur n’est pas disponible.

Le lecteur d’empreintes digitales est plus rapide et les problèmes d’écrans des Google Pixel sont corrigés

Les utilisateurs attendaient avec beaucoup d’impatience la mise à jour pour corriger les bugs les plus courants des Pixel 6 et 6 Pro. La mise à jour de décembre améliore ainsi les performances du lecteur d’empreintes digitales qui est connu pour être lent. Google a d’ailleurs donné plusieurs conseils pour rendre le déverrouillage plus rapide. D’après Google, la mise à jour apporte des « améliorations générales de la stabilité et des performances du capteur d’empreintes digitales ».

Enfin, la mise à jour corrige les problèmes d’écran signalés par les utilisateurs. Les trois correctifs qui s’appliquent aux Pixel 6 et 6 Pro sont les suivants :

Correction du scintillement occasionnel de l’écran lors du réglage de la luminosité ;

Correction d’un problème empêchant Smooth Display de changer le taux de rafraîchissement de l’affichage dans certaines conditions ;

Correction du problème provoquant le scintillement de l’écran après le verrouillage ou le déverrouillage de l’appareil dans certaines conditions.

Comme il l’avait annoncé le mois dernier, le géant de Mountain View a réglé les problèmes d’écran des Pixel 6 et 6 Pro. Néanmoins, les utilisateurs ne peuvent pas encore le confirmer puisqu’ils attendent de recevoir la mise à jour d’ici la fin du mois.

