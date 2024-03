Pixel 9 XL : le design de l’appareil photo est surprenant d’après ces images

Nouvelles images pour le Pixel 9 XL de Google ! OnLeaks et 91Mobiles ont travaillé sur des rendus qui nous montrent un design surprenant avec un écran plat et un module caméra totalement repensé.

© OnLeaks/91Mobiles

OnLeaks et 91Mobiles dévoile des rendus du Pixel 9 XL

Son design est surprenant avec un écran plat et un module caméra repensé

Les boutons d’alimentation et de volume sont sur la tranche

Comme tous les ans, les utilisateurs de la gamme Pixel s’attendent à de belles performances pour la future génération. On parle notamment de fonctionnalités bien pratiques comme l’Adaptive Touch pour utiliser le Pixel 9 sous la pluie. En attendant l’officialisation du smartphone, place à de nouveaux rendus concoctés par OnLeaks et 91Mobiles pour la version XL.

À lire > Quels sont les meilleurs smartphones Pixel de 2024 ?

De nouvelles images pour le Pixel 9 XL

© OnLeaks/91Mobiles © OnLeaks/91Mobiles

Les rendus du Pixel 9 XL nous parlent d’un smartphone à l’écran de 6,03 pouces avec des dimensions de 152,8 x 71,9 x 8,5 mm et une proéminence de 12 mm à cause du bloc du module caméra. À noter que l’appareil photo change également de forme avec une forme de “pilule” qui rappelle fortement le Pixel Fold. En termes d’objectifs, on en trouve deux. Sans doute le capteur principal et un ultra grand-angle. Pour les selfies, le module se trouve toujours au centre, dans un trou.

© OnLeaks/91Mobiles

Pour revenir à l’écran, le Pixel 9 se doterait d’une dalle totalement plate avec des coins arrondis. Les boutons d’alimentation et de volume se trouveraient sur la tranche droite.

Quelles sont les caractéristiques du Pixel 9 XL ?

Ces rendus sont très proches de ceux précédemment dévoilés par OnLeaks en partenariat avec MySmartPrice. En termes de caractéristiques, le Pixel 9 XL embarquerait AI Pixel qui, sans surprise, se baserait sur le modèle Gemini. Comme Samsung avec Galaxy AI, par exemple, la firme de Mountain View mise plus que jamais sur l’intelligence artificielle sur le marché de la téléphonie.

Si vous n’êtes pas branchés smartphones haut de gamme, rassurez-vous. Google a une longue feuille de route et a prévu la sortie du Pixel 8a. Un téléphone milieu de gamme promettant un bon rapport qualité-prix et qui, comme toujours avec la gamme, misera sur la photographie et la vidéo.

Bien évidemment, toutes ces rumeurs et les rendus sont à prendre avec des pincettes. Google n’a encore rien officialisé, on attendra la sortie du Pixel 9 XL pour découvrir si tous ces leaks étaient vrais. Mais sur le papier, il faut admettre que les fuites mettent l’eau à la bouche.