PlayStation Plus : 8 jeux rejoignent le catalogue en mars 2024, les fans de Dragon Ball sont gâtés

Les jeux PlayStation Plus Extra et Premium de mars 2024 se dévoilent. Sony régalent les fans de Marvel et DC Comics sur PS4 et PS5 mais ce n’est pas tout. Un jeu Dragon Ball intègre le catalogue de la console.

Tous les mois, Sony ajoute de nouveaux jeux à son catalogue PlayStation Plus. En mars 2024, les abonnés Extra et Premium ont droit à 8 ajouts vidéoludiques pour les PS5 et PS4. Parmi les jeux, on retrouve Dragon Ball Z : Kakarot. Les amateurs de comics pourront mettre la main sur Marvel’s Midnight Suns et LEGO DC Super-Vilains. Ci-dessous, le reste des futures intégrations.

PlayStation Plus : les jeux de mars 2024 avec une nouveauté Dragon Ball

C’est dès le mardi 19 mai 2024 que plusieurs jeux intègrent le PlayStation Plus Extra et Premium. Dragon Ball Z : Kararot va sûrement profiter d’un engouement de la part des joueurs suite au décès de son créateur, Akira Toriyama. Sûrement un hasard du calendrier mais l’occasion de se replonger dans l’univers.

NBA 2K24 – Edition Kobe Bryant (PS4, PS5)

Dragon Ball Z : Kakarot (PS5)

Marvel’s Midnight Suns (PS4, PS5)

Resident Evil 3 (PS4, PS5)

LEGO DC Super-Vilains (PS4)

Mystic Pillars : Remastered (PS5)

Blood Bowl 3 (PS4, PS5)

Super Neptunia RPG (PS4)

Marvel’s Midnight Suns, jeu de rôle mésestimé ayant reçu les éloges de la presse et des joueurs, est l’un des heureux élus à rejoindre le catalogue. L’occasion ou jamais de découvrir ce titre estampillé Marvel. Si vous êtes branché DC Comics, LEGO DC Super-Vilains est le choix parfait avec son univers composé de briques et son humour. Les amateurs de survival-horror ont droit au remake de Resident Evil 3. Quant aux fans de basket, NBA 2K24 arrive dans son Edition (du regretté) Kobe Bryant.

PlayStation Plus Premium : les jeux rétro de mars 2024

Pour les abonnés uniquement PlayStation Plus Premium, la plus haute formule, il y a 5 anciens jeux qui intègrent le catalogue. De quoi découvrir des monuments du jeu vidéo ou se replonger dedans, comme au bon vieux temps.

Jak and Daxter : The Lost Frontier (PS4, PS5)

Cool Boarders (PS4, PS5)

Gods Eater Burst (PS4, PS5)

Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy (PS4)

JoJo’s Bizarre Adventure : All-Star Battle R (PS4, PS5)

À noter que les abonnés Premium ont aussi droit à la saison 1 de My Hero Academia dès le 1er avril via la plateforme Sony Pictures Core. Mais dès aujourd’hui, plusieurs séries sont accessibles sur Crunchyroll.