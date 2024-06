PS Plus Extra : deux nouveaux jeux à ne pas manquer, dont un classique culte !

Sony célèbre les Days of Play avec des ajouts surprises pour les abonnés PlayStation Plus Extra. Découvrez deux nouveaux jeux disponibles dès aujourd’hui : Cricket 24, la simulation de cricket incontournable, et GTA San Andreas: The Definitive Edition, le classique revisité de Rockstar Games.

En plus des jeux mensuels offerts à tous les abonnés PlayStation Plus, Sony a décidé de gâter les membres des formules Extra et Premium avec des ajouts surprises pour célébrer les Days of Play. Ces ajouts seront déployés tout au long de la semaine, et pour commencer, deux nouveaux titres sont disponibles dès aujourd’hui pour les abonnés PlayStation Plus Extra.

Cricket 24 : pour les fans de sport

Si vous êtes un amateur de cricket, Cricket 24 est un jeu à ne pas manquer. Avec ses nations majeures, ses tournois officiels, ses 50 stades détaillés et pour la première fois, des équipes indiennes T20 professionnelles, Cricket 24 est une simulation incontournable, fruit de dix ans de développement. Et oui !

GTA San Andreas : un classique revisité

Pour les fans de jeux d’action-aventure, l’arrivée de GTA San Andreas: The Definitive Edition sur PlayStation Plus Extra est une excellente nouvelle. Ce remaster du célèbre jeu Rockstar Games vous plonge dans l’univers de San Andreas avec des graphismes améliorés, des textures haute résolution, une distance d’affichage accrue, des commandes et une visée inspirées de GTA 5, et un nouvel éclairage.

En plus de Cricket 24 et GTA San Andreas: The Definitive Edition, trois autres jeux sont actuellement disponibles dans le cadre des offres PlayStation Plus Extra : SpongeBob Squarepants : The Cosmic Shake, AEW Fight Forever et l’excellent Streets of Rage 4.

Ces jeux bonus sont disponibles pour une durée limitée, alors ne tardez pas à les ajouter à votre bibliothèque PlayStation Plus Extra.