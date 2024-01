PlayStation : Sony veut étendre ses jeux sur PC et mobile, vers la fin des exclusivités ?

La tendance de Sony et de PlayStation à proposer des portages de leurs jeux sur PC semble s’accélérer. La stratégie de l’entreprise, visant à rendre ces jeux de plus en plus accessibles, pourrait évoluer. En effet, il serait bientôt possible de jouer aux exclusivités PlayStation sur PC, via le Cloud et même sur mobile.

©Sony

Il fut un temps où, pour jouer à un jeu PlayStation ou Xbox, il fallait se procurer les consoles associées. Ainsi, pas de Fable 2 ni de God of War 3 sur PC, les jeux étant pour toujours des exclusivités Xbox 360 et PS3/4 respectivement. Cependant, cette époque semble révolue pour le plus grand plaisir des joueurs contemporains.

Lors d’une récente interview vidéo, le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, a évoqué l’avenir des jeux PlayStation sur différentes plateformes. Alors que les consoles resteront au cœur de l’expérience PlayStation selon lui. Yoshida en dit plus sur la stratégie de l’entreprise concernant ses exclusivités.

Bien que ces jeux ne devraient pas sortir “day one” sur PC, le PDG affirme que PlayStation sera omniprésente à l’avenir, que ce soit sur console, PC, mobile et via le Cloud. Une stratégie déjà mise en œuvre par la firme japonaise depuis quelque temps.

Vers une expérience PlayStation multi-plateforme ?

En effet, des exclusivités telles que God of War (2018) ont récemment atterri sur PC, dans le but de démocratiser les jeux Sony et d’atteindre un public plus large. Heureusement, cette initiative de Sony est loin d’être terminée, puisque des jeux tels que l’exclusivité PS4 Until Dawn devraient bientôt être portés sur ordinateur.

Ce n’est pas tout, Sony a également jeté son dévolu sur le marché mobile, ce qui devrait permettre d’étendre la présence des franchises PlayStation sur smartphone, une plateforme où l’entreprise est encore peu présente.

Yoshida évoque également le cloud, notamment la PlayStation Portal, principalement destinée à la lecture à distance des jeux de console. Sony explore ainsi de nouvelles façons de permettre aux joueurs de profiter de leurs titres préférés sans les contraintes matérielles associées à cette machine.

God of War 2018 ©Santa Monica Studio

Une excellente nouvelle, surtout lorsque l’on considère que l’accessoire ne fonctionne pas sans l’intermédiaire d’une PS5. Enfin, le PDG aborde la question des abonnements, notamment le PlayStation Network et le service PlayStation Plus.

Yoshida reconnaît que les joueurs ont souvent tendance à se concentrer sur un jeu à la fois, remettant en question le modèle catalogue en vigueur (comme le GamePass Xbox). Selon lui, une approche hybride, combinant abonnements et contenu payant, serait plus appropriée. Ce serait une meilleure façon, selon lui, de répondre aux demandes des joueurs.

Non, la mort des exclusivités PlayStation, ce n’est pas pour tout de suite

Attention, ces initiatives ne signifient pas que tous les jeux PlayStation seront disponibles sur les autres plateformes. L’entreprise souhaite effectivement s’étendre sur d’autres marchés mais cela ne signe pas pour autant la fin des exclusivités.

L’existence de ces exclusivités est trop lucrative pour Sony et encourage la vente de consoles. Il est plutôt probable que le nombre d’exclusivités temporaires augmente avec le temps. Ainsi, ceux qui rêvent d’un portage de Demon’s Souls ou de Bloodborne sur PC pourraient bien être déçus.