PlayStation Store : bientôt sa fermeture définitive sur PS3, PS Vita et PSP ?

Sony aurait prévu de fermer définitivement le PlayStation Store sur la PS3, la PS Vita et la PSP dès cet été. Plus précisément, les magasins de la PlayStation 3 et de la PSP fermeraient le 2 juillet et celui de la PS Vita le 27 août.

Sony se prépare progressivement à laisser la place à sa console next-gen, la PlayStation 5. Après l’annonce de la fermeture des communautés sur la PlayStation 4 dès le mois d’avril, cette nouvelle touche les joueurs de la PS3, de la PS Vita et de la PSP.

La PlayStation 3 et sa manette – Crédit : Nikita Kostrykin / Unsplash

Ce n’est pas encore officiel, mais une source anonyme a confié à nos confrères de The Gamer que le PlayStation Store sur ces consoles plus anciennes n’en a plus pour longtemps. D’après cette source, Sony aurait prévu d’annoncer officiellement la fermeture du PlayStation Store sur PS3, PS Vita et PSP d’ici la fin du mois.

Fermeture le 2 juillet pour la PS3 et la PSP et le 27 août pour la PS Vita

Sur la PlayStation 3 et la PSP, le PlayStation Store fermerait définitivement le 2 juillet 2021. Les joueurs de la PS Vita pourront en profiter un peu plus longtemps jusqu’au 27 août 2021. À la suite de la fermeture du PlayStation Store, les joueurs ne pourront donc plus acheter des jeux et des DLC digitaux en ligne. Bien entendu, il sera toujours possible d’acheter des jeux en version physique, mais le prix de ces derniers risquera de monter, sans même compter la difficulté pour trouver certains titres spécifiques.

La PlayStation 5 que nous avons eu l’occasion de tester est rétrocompatible avec plus de 4 000 jeux PS4, mais pas avec les jeux PS3. Cependant, ceux-ci sont heureusement compatibles avec la PS4. Si vous avez une ancienne console, mais que vous n’avez pas encore tous les jeux de votre liste de souhaits, il serait peut-être judicieux de les ajouter à votre panier avant la fermeture du PlayStation Store. Encore une fois, cette information n’est pas officielle, mais elle est tout à fait probable étant donné les mesures prises par Sony récemment.

Enfin, n’oubliez pas que Sony offre gratuitement 10 jeux PS5 et PS4 dans le cadre de son programme Play at Home. L’offre démarre le 26 mars jusqu’au 23 avril pour 9 titres tandis que Horizon Zero Dawn sera gratuit du 20 avril au 15 mai.

Source : Gizmodo