« Plus nettes et plus claires » : Google relooke trois applications Android

Google Messages, Téléphone et Contacts disposent désormais de nouvelles icônes plus nettes et plus claires. Ces dernières sont en cours de déploiement sur les smartphones Android.

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Ne vous étonnez si vous voyez apparaître prochainement des icônes inconnues sur l’écran de votre smartphone Android. Plusieurs applications commencent à recevoir un petit coup de pinceau. “À compter d’aujourd’hui, nous déployons de nouvelles icônes pour trois applications qui vous aident à rester connecté : Google Messages, Téléphone et Contacts”, révèle le géant du Web dans un bref communiqué.

Suivant les suggestions de la communauté, Google explique avoir conçu de nouvelles icônes “plus nettes et plus claires”. Pour ce faire, l’entreprise a notamment “ajouté un dégradé subtil mais précis, avec des contours parfaitement lisibles”. Elle a également affiné la courbure et les couleurs des icônes afin qu’elles s’harmonisent avec les autres applications de l’écosystème. Voilà le résultat :

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Google Messages, Téléphone et Contacts changent d’icônes sur Android

Google précise que le déploiement des nouvelles icônes a déjà commencé sur les smartphones Android. Vous pourriez ainsi voir les logos flambant neufs de Google Messages, Contacts et Téléphone dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Cette mise à jour s’inscrit dans un processus de refonte plus global de l’identité visuelle de Google. L’objectif est de moderniser l’apparence des applications sans modifier leur fonctionnement.

En 2025, l’entreprise avait déjà fait évoluer son emblématique “G” en adoucissant les transitions entre ses quatre couleurs pour créer un dégradé plus subtil. Les applications Google Workspace ont elles aussi eu droit à un coup de neuf en mai dernier, avec des icônes aux formes plus douces et aux couleurs davantage nuancées.

“Ces changements apportent une plus grande cohérence et une meilleure harmonie à l’ensemble de notre gamme de produits, tout en veillant à ce que chaque application reste moderne et facilement reconnaissable sur votre écran”, expliquaient des représentants de Google pour défendre la refonte.