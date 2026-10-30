Google Photos : une solution existe enfin contre ce bug très irritant

Google Photos a corrigé un bug qui rendait invisibles les photos retouchées lorsque vous tentiez de les partager depuis certaines applications tierces. Le problème se manifestait notamment dans les sélecteurs d’images de Google Messages, Gemini et WhatsApp.

Google Photos permet de stocker, gérer et retoucher vos images, mais son fonctionnement est parfois perturbé par des bugs qui viennent compliquer certaines manipulations du quotidien. Depuis quelques jours, les photos retouchées disparaissaient des sélecteurs d’images de plusieurs applications tierces, vous empêchant ainsi de les partager.

Vous veniez de retoucher une photo et souhaitiez l’envoyer à un contact sur Google Messages ou WhatsApp, ou encore la soumettre à Gemini ? Impossible de mettre la main dessus au moment de la sélectionner, un emplacement vide apparaissant à la place de l’image. “Si je prends une photo et que je la fais pivoter, puis que j’ouvre WhatsApp pour l’envoyer, elle ne s’y trouve tout simplement pas. Ni la photo originale ni la version pivotée”, dénonçait Artem Russakovskii, fondateur d’APKMirror.

I reported the issue to the Google Photos team and got confirmation that this bug with non-destructive edits in Photos not propagating to apps like WhatsApp is fixed in Photos v7.97.



I tested and confirmed. Kudos to the @googlephotos team for fixing the bug quickly! https://t.co/LSoxLoroq7 — Artem Russakovskii (@ArtemR) October 28, 2026

Ce bug Google Photos empêchait de partager les images retouchées dans Google Messages, WhatsApp et Gemini

Ce dernier a fait remonter le problème à l’équipe. Et un correctif a rapidement été mis au point. Pour en finir avec ce bug agaçant, il suffit ainsi de télécharger la version v7.97 de Google Photos ou une mouture plus récente. Après avoir téléchargé la mise à jour, Artem Russakovskii confirme que le dysfonctionnement est désormais résolu. Il est de nouveau possible de partager normalement des images retouchées dans l’application.

Pour mettre à jour Google Photos sur votre smartphone Android :

Ouvrez le Google Play Store .

. Rechercher la fiche de G oogle Photos .

. Appuyez sur Mettre à jour si le bouton apparaît.

si le bouton apparaît. Si aucune mise à jour n’est proposée, il faudra réessayer ultérieurement, le déploiement étant progressif.

L’équipe en charge de Google Photos est pour le moins réactive. Il y a quelques semaines, elle avait rapidement corrigé un bug qui empêchait de sélectionner plusieurs images avec un glissement de doigt.